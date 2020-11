Los primeros en pisar Sierra Nevada antes de su reapertura tras la pandemia

Hace unos días, Sierra Nevada amanecía vestida de blanco y registraba la mayor nevada de este otoño. Muchos se lamentaban por no poder visitar la estación granadina, cuya apertura se ha atrasado debido a las restricciones por la pandemia, ante las buenas condiciones para esquiar allí.

Los equipos de competición de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI) y el equipo nacional español de esquí de montaña han desarrolldo este sábado un entrenamiento de tecnificación en Sierra Nevada, convirtiéndose en los primeros esquiadores que pisan esta temporada la estación invernal, que se mantiene por ahora cerrada al público.

El entrenamiento ha sido realizado por deportistas federados y está incluido en los programas de Centros de Tecnificación de Deportes de Invierno (CETDI), por lo que está avalado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y amparado por la normativa actual de Covid-19 para Andalucía, han informado este sábado a los medios desde Cetursa Sierra Nevada, empresa que gestiona la estación granadina.

Este entrenamiento de tecnificación restringido servirá para testar el protocolo de la estación para la temporada. En él también se han intewgrado los miembros del equipo español de esquí de montaña que actualmente se encuentran concentrados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada.

Casi medio centenar en total de esquiadores federados han tenido la oportunidad de estrenar esta temporada las pistas de Sierra Nevada, que presentan unas excepcionales condiciones de nieve tras la intensa nevada del jueves.

No obstante, Sierra Nevada permanece cerrada al público al no haberse podido inaugurar aún la temporada por el coronavirus y seguirá así hasta que las restricciones de movilidad derivadas de la normativa aprobada por la pandemia permitan su apertura.

Infonieve.es ha tuiteado precisamente una imagen bellísima de la estación granadina toda nevada. Muchos usuarios de la red social han contestado a la fotografía inmediatamente. "Me muero de rabia", ha reconocido uno de ellos. "No nos torturéis así", ha dicho otro usuario. "Me quiero echar a llorar", le ha seguido otro internauta apenado por no poder subir a Sierra Nevada en estas condiciones tan buenas e ideales.