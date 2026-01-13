Nuevos descuentos en forfaits en Sierra Nevada en el mes de enero: días de Nieve y del Esquiador y para universitarios

En el ecuador de la cuesta de enero, Sierra Nevada ofrece una serie de descuentos para quienes suban a esquiar en este mes. Por un lado, el Día de la Nieve, celebración a la que se suma un año más, este sábado 17 y domingo 18. También hay varias fechas seleccionadas con rebajas por el Día del esquiador. Y finalmente, también vuelva a ofrecerse una promoción para estudiantes universitarios y docentes. Todos estos pueden solicitarse a través de la página web de sierranevada.es

Descuentos por el Día de la Nieve

Este fin de semana, el sábado 17 y domingo 18, Sierra Nevada celebra el Día de la Nieve, iniciativa impulsada por la Federación Internacional de Esquí (FIS), desde el 2007.

Los productos disponibles de esta promoción son:

Forfait para familias : mínimo para 1 adulto (52 euros) + 1 menor (39 euros).

: mínimo para 1 adulto (52 euros) + 1 menor (39 euros). Pack para no esquiadores en Borreguiles : Los menores deben ir acompañados de 1 adulto, y ambos deben adquirir su entrada. El precio de la actividad es de 21,5 euros

: Los menores deben ir acompañados de 1 adulto, y ambos deben adquirir su entrada. El precio de la actividad es de 21,5 euros Y el otro pack para no esquiadores, que incluye el Trineo Mirlo - los menores también deberán ir acompañados de un adulto- tiene un precio de 30 euros por persona.

Para los esquiadores que posean ya una tarjeta Sierra Nevada, podrán recargarla con esta promoción. Las unidades son limitadas.

Días del esquiador en el mes de enero

La tarifa del Día del Esquiador está disponible en fechas concretas. En el mes de enero, podrán usarse los días 14, 21 y 28.

Los precios de esta promoción es de 52 euros por esquiador.

Descuentos para la comunidad universitaria

La promoción de El Subidón, enfocado para la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, y personal PAS de universidades asociadas a la CRUE y la EUA, ya sea de Grado o Máster/Postgrado.

Para optar a estos descuentos, hay que darse de alta y presentar una serie de documentación, desde el DNI, así como la certificación de la matrícula en el caso de estudiantes, o un informe de la situación del trabajador.

Los precios van de 185 euros por 5 días de forfait, o de 86 euros por dos días.

Cetursa recomienda que para la realización de la primera compra con esta promoción, se realice con al menos 48 horas de antelación. Para quienes la recarguen después, podrán hacerlo en el mismo momento.