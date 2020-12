La portavoz del comité de expertos de la Junta no ve inconveniente en abrir Sierra Nevada

La epidemióloga y portavoz del comité de expertos de Andalucía sobre el Covid-19, Inmaculada Salcedo, dijo que la fecha de apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada dependerá "de la evolución de los datos", por lo que no pudo ser más específica al "ser un asunto que escapa a sus competencias". Sin embargo, en opinión de la experta, afirma que “no veo inconveniente en que Sierra Nevada abra".

Estas afirmaciones, no vinculantes pero que son tenidas en cuenta por el Gobierno andaluz a la hora de tomar decisiones, dejan abierta la esperanza de que uno de los mayores centros turísticos de la comunidad y el gran sustento de la provincia inaugure su temporada, algo que debió hacer el pasado fin de semana, no solo por estar prohibido al no ser actividad esencial, si no por estar vedada la movilidad de las personas entre provincias y municipios, lo que impide la llegada de esquiadores en masa.

Asimismo, Inmaculada Salcedo ha destacado que en los últimos días el número de personas que se han curado de esta enfermedad es el doble que el de los nuevos contagiados.

En conferencia prensa, Salcedo ha señalado que en Andalucía la tasa de incidencia acumulada durante los últimos catorce días es de 269,7 casos por cada cien mil habitantes, si bien algunas provincias como Jaén, Granada y Cádiz superan los 300 casos por cien mil habitantes, concretamente en esta última llega a 348,8.