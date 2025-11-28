Sierra Nevada arrancará la temporada de esquí el sábado con novedades de 17,5 millones de euros

Sierra Nevada cuenta las horas para abrir la temporada 2025-26. Una apertura que será la mejor de las últimas por lo menos cinco campañas en cuanto a previsión inicial de esquiadores y superficie esquiable. Si bien está lejos del pleno rendimiento, al menos este año, a diferencia del 2024, la estación sí podría abrir para la práctica deportiva, y no la recreativa y turística. Mañana a estas horas ya estará en marcha toda la maquinaria para remontar a los primeros esquiadores del curso a Borreguiles, y de ahí a las diferentes pistas, de momento escasas, que permitirán al menos deslizarse en un total de 7 kilómetros y 355 metros de desnivel. El objetivo es poder llegar en buenas condiciones de esquí al último gran puente del año, y el primero de la temporada invernal, el de la Constitución, que llegará la próxima semana y que coincidirá con un fin de semana. Eso sí, de momento, no hay estimaciones de ocupación para estas primeras semanas, pero las ventas de forfaits ha sido "muy importante", según fuentes de Cetursa.

Lo que sí está preparado en buen número de novedades de cara a la nueva temporada que han contemplado inversiones por un total cercano a los 17,5 millones de euros, lo que hacen que en el último lustro se hayan gastado desde Cetursa y la Junta de Andalucía más de 120 millones en mejoras para la estación. Las de esta campaña de entrada no resultan tan llamativas como las más recientes, sobre todo con telecabinas Al-Ándalus en 2023, y Borreguiles en 2024. De este último se ha renovado la galería de la estación inferior en Pradollano. Entonces habrá nuevos remontes pero menos llamativos. Se han colocado dos nuevas alfombras de doble tapiz en la zona de iniciación de Borreguiles que sustituyen a una más antigua y otra que se ha reubicado, por lo que son cuatro los remontes de este tipo en la zona.

Será una de las novedades más 'accesibles' al público. Quienes sean asiduos de la estación, ya sean esquiadores o no, podrán ver que la planta -4 del parking de la plaza de Andalucía presenta nuevo asfalto, pintura y aseos, que también se han renovado junto a las Oficinas de Atención del Cliente en la misma plaza de la estación. De oficinas, precisamente, está previsto que esta sea la última temporada que Cetursa utilice sus viejas instalaciones desde 1995, cuando estaban previstos los Mundiales de esquí alpino, en el edificio frente al telecabina Al-Ándalus. Su traslado ya será para la próxima temporada a las antiguas instalaciones del Club Deportivo Montebajo. Las obras de adecuación ya han comenzado tras finalizar la primera fase de derribos en el interior del inmueble, según ha confirmado este diario por fuentes de Cetursa.

El contenedor del Snow Factory, fabricando nieve en el Mirlo Blanco / Cetursa

Fabricación de nieve

Pero a los aficionados a la nieve lo que les mueve precisamente es ver las pistas en blanco. Las nevadas de los últimos frente han dejado algo más que un buen enharinado en el macizo Penibético, lo que unido a unos días de bajas temperaturas han servido para la fabricación de nieve. Para ello, esta pretemporada se han instalado otros doce nuevos cañones de producción que se suman a los ya renovados en campañas anteriores, que han podido ayudar a la fabricación de nieve a diferentes temperaturas y con un menor gasto en agua. Estos cañones forman parte, eso sí, de inversiones previas. Es decir, ya estaban en la estación pero no habían podido ser instalados hasta ahora "por causas operativas", explican desde Cetursa. Se han colocado en la pista Superverde de Borreguiles, Prado de las Monjas, y en El Río, la arteria principal del complejo que une las zonas altas con la urbanización.

También en cuanto a producción de nieve, Sierra Nevada estrena el Snow Factory Polar. Se trata de un contenedor como los que se usan en los barcos mercantes que se ha instalado en la zona del Mirlo Blanco que produce nieve de alta calidad, mediante un circuito de refrigeración montado en su interior, y que mediante una tubería sale al exterior formando montones de nieve. Esta, posteriormente, se distribuye por las pistas. Según Cetursa, esta producción de nieve ha servido para garantizarla en los primeros días de la temporada. La estación, además, explica que este sistema está en pruebas, por lo que se trata de un alquiler "para valorar si su funcionamiento se adecúa bien a Sierra Nevada".

También se ha acometido la impermeabilización de la balsa Zahareña, una de las que almacenan agua para la producción de nieve, "ya que las reparaciones parciales, ejecutadas el pasado verano, no contuvieron las pérdidas de agua", lo que condicionó en algunos momentos del curso pasado la fabricación de manto blanco. También se estrenarán tres nuevas máquinas pisapistas y se han renovado las luminarias de las pistas de El Río y Maribel por otras más eficientes, que "mejorarán la experiencia del esquí nocturno" entre Borreguiles y Pradollano.

Restaurante en Borreguiles

Las inversiones se completan con un nuevo negocio de hostelería a pie de pista en la zona de Borreguiles, en concreto en el emplazamiento que antiguamente ocupaba el restaurante Nevasol, construido en 1983. Aun así, los trabajos para su apertura aún no han terminado y no estará listo ni siquiera para el puente de la Constitución, pero en Cetursa esperan que sí lo pueda estar para Navidad, una de las fechas más importantes de la temporada invernal de Sierra Nevada. Tendrá dos comedores diferenciados, uno de mayor capacidad y otro "de ambiente más íntimo", con chimenea y vistas al entorno natural. Tendrá una distribución en forma de L que va a permitir la "utilización de la terraza por parte de los usuarios al hacer el edificio de barrera frente a los vientos". Será patrocinado por Covap.