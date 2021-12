La protección de los pacientes a través de la defensa de un buen ejercicio de la profesión médica

Cada vez que hay un acto de recepción de nuevos colegiados trato de explicarles para qué sirve la institución a la que acaban de incorporarse. Les hablo del sentido y la utilidad del Colegio de Médicos y de las ventajas de pertenecer a uno de los colectivos más valorados de nuestra sociedad. Les enumero algunos de los servicios que presta el colegio como la formación, de las ayudas a la investigación y publicaciones científicas, de los convenios que tenemos firmados con otras entidades, de la ayuda colegial por defunción, de la fundación para Protección Social o del programa Paime, pero lo que realmente quiero inculcarles en ese primer contacto que tienen con el organismo que los representa, es de que se sientan orgullosos por haber elegido esta profesión en la que hay un porcentaje muy alto de espíritu vocacional. Les aplaudo por ello.

Durante estos dos últimos años, desde que comenzó la pandemia, hemos sufrido numerosos cambios a la hora de trabajar, pero también hemos aprendido que es importante superar juntos todos los retos que aparecen en nuestras vidas, como este que ha planteado el Covid. Hace poco me preguntaron qué era lo más importante que había aprendido desde la aparición de la pandemia y contesté que era la dimensión del ser humano ante la naturaleza. El colectivo de médicos es amplio. Actualmente hay colegiados en Granada 5.781 médicos, de los que hay en ejercicio 4.709. De ellos 2.183 son hombres y 2.526 mujeres. La feminización de la profesión es ya evidente porque de las 391 personas que se han dado de alta en el colectivo en el último año 230 son mujeres y 191 hombres.

Muchos de nuestros esfuerzos van dedicados a la formación continuada de calidad. Estamos convencidos de que uno de los muchos desafía que presenta una disciplina tan compleja como la medicina es la necesidad de aprender constantemente conocimientos los cuales se aplican a la práctica clínica día a día. La actividad docente no ha parado en nuestro colegio, bien por vía telemática o últimamente de manera presencial. Hemos tenido durante últimamente un curso sobre bases moleculares de las enfermedades, otro curso online sobre los equipos de protección individual y otro muy reciente sobre antibioterapia empírica. En cuanto a las sesiones clínicas han sido varias y se han tocado temas muy variados, desde las dedicadas al aparato locomotor a las dirigidas a la Atención Primaria o a la Pediatría. Además, en 2022 está también pendiente la puesta en funcionamiento de la nueva plataforma de formación del Colegio que será a través cursos online. Estarán divididos en especialidades, para que el colegiado pueda consultar y realizar cursos por su especialidad y aquellos que podrá realizar cualquier médico independiente dependiendo de su área de conocimiento, estado, función o centro de trabajo.

Los Colegios de Médicos también hemos respondido de forma diversa ante la pandemia. El Colegio de Médicos de Granada ha realizado actividades de formación sobre equipos de protección individual y ha mantenido toda la información relevante que llegaba al Colegio. Entendiendo que recibíamos demasiadas, elaboramos un listado de médicos voluntarios, impulsamos una campaña de donación de material de protección a través de FIBAO, habilitamos atención psicológica para nuestros compañeros, defendimos la protección del médico y la seguridad con controles serológicos para todos los colegiados, asesoramos a los médicos con ejercicio privado ante el cierre de sus consultas, colaboramos cediendo pantallas digitales para mejorar la comunicación de los pacientes ingresados con sus familiares en distintos hospitales de nuestra provincia, llegamos a acuerdos para la realización de test serológicos a los colegiados y familiares… También participamos en todas aquellas situaciones o campañas en que creamos que nuestra opinión debe ser escuchada. Actualmente estamos representados en la Comisión Covid que ha creado el Ayuntamiento de Granada, en cuya última reunión se ha acordado pedir a la ciudadanía que extreme las medidas de autoprotección contra el coronavirus, especialmente en unos momentos en los que está creciendo la incidencia del virus y ante las próximas fiestas navideñas, que se supone habrá muchas celebraciones y concentraciones de personas.

Recientemente hemos presentado el Programa de Atención a Segundas Víctimas. Considero que la atención sanitaria no está exenta de riesgos y los profesionales sanitarios pueden verse afectados por eventos adversos en el desarrollo de su ejercicio que impactan negativamente en el médico llegando a producir miedo, dudas, ansiedad o inseguridad y dificultando su labor asistencial. Es considerada segunda víctima todo aquel profesional o proveedor de servicios sanitarios que participa en un evento adverso, un error médico y/o una lesión relacionada con el paciente no esperada y que se convierte en víctima en el sentido de que queda traumatizado por el suceso. Hay estudios que establecen que en torno al 15 % de los profesionales sanitarios se ven involucrados anualmente en algún evento adverso, convirtiéndose en segundas víctimas de los mismos, por lo que sufren consecuencias emocionales, profesionales o incluso familiares. ¿Qué hace un cirujano cuando no puede superar intervenir en el mismo lugar donde un paciente ha tenido una complicación? Este programa permite su tratamiento psicológico.

En fin, sería tarea ardua y prolífica enumerar todos los servicios que ofrece la institución que presido. Mi mensaje principal va encaminado a difundir que los colegios de médicos ejercen una importante función a la hora de proteger a los pacientes a través de la defensa de un ejercicio adecuado de la profesión médica. Para ello deben ser independientes y sus objetivos deben ir encaminados a plantear soluciones a los problemas del médico y denunciar las situaciones que puedan afectar a una correcta atención sanitaria.