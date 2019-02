Bodas al estilo Elvis y Marilyn en 'Las Vegas... del Genil'

Si aún no tienes pensada tu boda ideal, el pueblo Vegas del Genil ofrece un curioso plan turístico para impulsar su popularidad y convertir al municipio del Área Metropolitana en el epicentro del sector nupcial de la provincia. Bodas al estilo Elvis y Marilyn como en Las Vegas auténticas, las de Nevada.

Las Concejalías de Comunicación, Promoción Económica y Bienestar Social han impulsado el proyecto que contará con la colaboración de cinco restaurantes locales con experiencia en la organización de bodas y que, además, cumplirá con una labor solidaria.

La ceremonia será gratuita para los empadronados en Vegas del Genil, mientras que el resto de personas deberán realizar una donación económica que será la recaudada para el Banco de Alimentos, según ha indicado Mati Ramiro, concejal de Bienestar Social.

La iniciativa incluirá la posibilidad de organizar bodas temáticas ''inspiradas en Elvis Presley y Marilyn Monroe; Star Wars; los años 80 o bodas hippies, entre otras muchas”, explica el concejal de Comunicación vegueño, Alejandro Martín.

No es la primera vez que algo así sucede en España, durante los últimos San Valentín otros locales del país como Tommy Mel's, llevó a cabo la campaña Febrero in Love con promoción de cenas y ofreciendo la oportunidad a sus comensales de casarse al estilo Made in Las Vegas.

El Ayuntamiento de Vegas del Genil ha indicado que se encargará del papeleo necesario para la unión e incluso ofrece la opción de tramitar y agilizar trámites para llevar a cabo una fast wedding (boda exprés), tal y como sucede en Las Vegas.

Si la iniciativa cuenta con el éxito esperado, se instalará un cartel imitando al original de Las Vegas donde podrá leerse 'Welcome to fabulous Las Vegas del Genil', y todos los recién casados podrán inmortalizar el momento vestidos con sus propios disfraces.

A partir de ahora, ¡lo que pasa en Vegas del Genil, también se queda en Vegas del Genil!