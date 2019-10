El Capitán América inspira la ciberseguridad de Vibranium, el escudo anti hackers

"El precio de la libertad es alto y es un precio que estoy dispuesto a pagar". A los más friquis esta frase seguro que les suena. Es de una de las películas de la saga de Capitán América y encaja a la perfección con el cometido de Vibranium Tecnología Viva SL, una empresa granadina de ciberseguridad que se ha inspirado en el mítico personaje del universo Marvel para crear un innovador 'escudo' virtual con el que prevenir ataques cibernéticos.

El nombre no es casual, ya que el vibranium es el material ficticio con el que está elaborada el escudo de Steve Rogers, alias Capitán América.

Este antimetal poderoso de un vengador de la cultura pop es el que han elegido Francisco José Arévalo Maqueda y José María Cortacero Robles, dos emprendedores granadinos de más de 50 años que han ideado Vibranium Shield, un proyecto empresarial que ha nacido con el objetivo de ofrecer ayuda a empresas, particulares y ayuntamientos a la hora de prevenir ataques cibernéticos a través de soluciones prácticas.

Esta firma nació el pasado mes de mayo, pero esta historia de emprendimiento comienza en mayo de 2018 cuando la Unión Europea aplicó el nuevo reglamento general de protección de datos. Fue entonces cuando todas las entidades se apresuraron en cumplir la legislación desde el punto de vista administrativo, aunque a juicio de Vibranium Tecnología Viva "están olvidando adoptar medidas técnicas para evitar que los hackers roben las redes de datos de clientes o usuarios".

Según estos emprendedores,los antivirus básicos no son suficientes para tener a salvo no sólo esa clase de información de carácter comercial sino la que cualquier persona guarda en sus dispositivos móviles y ordenadores, incluidas contraseñas y claves de cuentas bancarias. "Nos están robando y no nos estamos enterando", aclaran estos informáticos, que han optado por una versión más económica frente a las herramientas que hay en el mercado y cuestan mucho dinero.

Creen que las empresas están olvidando medidas para frenar a los 'hackers'

"Por esto nosotros hemos decidido aunar fuerzas y con nuestra experiencia profesional de más de 30 años en el ámbito de los sistemas de información y seguridad hemos dado forma a Vibranium Tecnología Viva", señalan los ideólogos de una solución que "se anticipa a cualquier ataque cibernético pudiendo actuar en consecuencia".

Además se trata de una herramienta encapsulada en un solo dispositivo, ahorrando costes al máximo. "Ello permite que los usuarios domésticos, empresas y ayuntamientos puedan ahorrar si contratan nuestra tecnología Vibranium Shield, con precios inimaginables en nuestra seguridad informática según la solución elegida con respecto a otras entidades del sector", aseguran estos seguidores del Capitán América.

Unos 'friquis' de Marvel que han decidido llevar esta aventura emprendedora a sus 52 años. "Después de haber trabajado durante tres décadas en grandes empresas del sector seguros e IT, afrontamos esta nueva etapa sin miedo ¡pues parece que los mayores de 50 años somos parásitos y tenemos que jubilarnos! Eso nos ha llevado a expresar que se puede tener 52 años y también estar a la brecha aportando todos nuestros conocimientos en beneficio de nuestra sociedad”.