Conoce las playas de Granada con más de 2.000 metros de largo

La variedad en las playas de Granada es bastante amplia. Sobre todo si uno se fija en la longitud de estas. Bien es cierto que no es la provincia con más kilómetros de costa o con las playas más largas, pero eso no quiere decir que no cuente con algunas que su longitud supere los dos kilómetros.

A continuación podrás conocer aquellas playas de la Costa Tropical que superan los 2.000 metros de longitud.

Torrenueva

En Torrenueva se encuentra la playa de La Joya, que tiene sobre unos 2,1 kilómetros de costa bañada por el mar, siendo una de las cinco de Granada que superan los 2.000 metros de largo. Torrenueva añade a esta oferta otros 1.700 metros, según los datos recopilados por el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía en Granada.

Motril

En el municipio de Motril se encuentran las playas más grandes de la provincia. Carchuna cuenta con unos 3 kilómetros de playa. Las Azucenas y El Pelaíllo Poniente añaden, cada una, otros 2,1 kilómetros a lo largo. Algo por debajo están la de Playa Granada que cuenta con una extensión de otros 1,4 kilómetros y una considerable anchura de 359 metros, mientras que La Chucha tiene 996 metros. Calahonda tiene cerca de 1,4 kilómetros.

Almuñécar

Esta localidad costera presume de tener una gran variedad de playas en su haber. Sin duda alguna la que destaca es la playa de La Herradura. Esta concurrida playa cuenta con una longitud de 2.050 metros, siendo la más larga de la localidad. Por otro lado se encuentran la que están catalogadas como aisladas Barranco de Enmedio (190 metros), Carrumbico (214), El Muerto (400), Calaiza (55) y Cantarriján (380). Dentro de la tipología de semiurbanas se encuentran Cabriá (190 metros), Calabajío (170) y Marina del Este Los Berengueles (250). A los pies de las urbanizaciones de la localidad sexitana están el resto de playas: El Pozuelo (1 kilómetro), El Tesorillo (90 metros), Velilla (1,4 kilómetros), Puerta del Mar Fuentepiedra (1,1), La Caletilla (240 metros), San Cristóbal La China (1.050), la ya mencionada de El Rincón de la China,la Veintiuna (225), Cotobro (390)

Hay muchas más playas en algunos municipios más que no superan los 2.000 metros pero que son muy recomendables gracias a sus aguas y al paisaje que presentan.