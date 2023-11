Conoce toda la programación del festival de cine Cinemística de Granada

Hay festivales que se celebran anualmente en Granada que ya forman parte de la cultura de la ciudad. Uno de estos es el Festival Cinemística. Un festival que se ha convertido en todo un referente en el ámbito cinematográfica del sur de España.

Para esta novena edición trae un cine como siempre ha caracterizado al evento: de pensamiento libre, con incidencias antropológicas y poéticas. Así se rendirá homenaje a directores como Michelangelo Antonioni o celebrará el centenario del cine armenio.

EL completo programa incluye numerosas proyecciones. Dará comienzo el próximo 9 de noviembre y habrá diversas actividades hasta su cierre el 26 de noviembre.

Jueves 9 Noviembre

BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA (SALA VAL DEL OMAR) · 19:30HINAUGURACIÓN 9º FESTIVAL CINEMÍSTICA 2023 ESPEJOS DE AMORAU-DELÀ DU PAPIER (Más allá del papel) Oana Suteu Khintirian. Canada 2022. 131 min. Doc. VOSEEN PRESENCIA DE LA DIRECTORA Y DE UN INTÉRPRETE DEL FILM: DR. SHA XIN WEYPRESENTACIÓN DEL CENTENARIO DEL CINE ARMENIO por RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA, HELENA y EMIL PETROSYANPRESENTACIÓN DEL 9º FESTIVAL CINEMÍSTICA por MANUEL POLLS PELAZ Y DEL FESTIVAL COLABORADOR FIFA (MONTREAL) por ANDREINA AVELEDO

Viernes 10 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 17:30HCENTENARIO CINE ARMENIOMENQ ENQ, MER SARERE (Nosotros y las montañas) Henrik Malyan. Armenia RSS. 1969. 93 min. Ficción.VOSESESIÓN PRESENTADA por RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA, GAREGIN ZAKOYAN (VIDEO), HELENA y EMIL PETROSYANCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSOÁRBOL QUE (ME) MIRA Angel D. Sang. España 2023. 23 min. Ensayo. CinemísticaCECI N’EST PAS UN GIG (Esto no es un gif) Jules Ronfar. Canadá 2023. 5 min. Ensayo. Sin diál. CinemísticaPALINGENETICS (Palingenéticos) Ian Gibbins. Australia 2022. 5 min. Ensayo. VOSE. CinemisticaCTRL – APUNTES DE DIARIO 03-2020 Lía Guerrero. España 2022. 8 min. Ensayo. Espejos de AmorEN PRESENCIA DE LA DIRECTORAMOON LAKE (Lago de luna) Ivan Stanev. Bulgaría, Francia, Alemania 2023. 90 min. Ficción. VOI. Espejos de Amor

Sábado 11 Noviembre

PALACIO CARLOS V DE LA ALHAMBRA (SALA DE CONFERENCIAS) · 11HCINE-COLOQUIO: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS: AMOR AL PAPEL (DÍA INTERN. DEL PATRIMONIO)AU-DELÀ DU PAPIER (Más allá del papel) Oana Suteu Khintirian. Canada 2022. 131 min. Doc. VOSEEN PRESENCIA DE LA DIRECTORA, INTÉRPRETES DEL FILM Y ESPECIALISTAS EN PATRIMONIO Y ARCHIVOSCORRALA DE SANTIAGO · 17:30HCENTENARIO CINE ARMENIOZARE Amo Bek-Nazaryan. Armenia RSS. 1927. 72 min. Ficción. Muda con rótulos en español.SESIÓN PRESENTADA por RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA, GAREGIN ZAKOYAN (VIDEO), HELENA y EMIL PETROSYANCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSORAZONES DE LO ÍNTIMO Mar Garrido. España 2023. 3,4 min. Ensayo. Espejos de AmorEN PRESENCIA DE LA DIRECTORAFIN DE LA VEJEZ Carles Pamies. España 2022. 4 min. Ensayo. CinemísticaRIG VEDA (Rigveda) Mark Mushet. Canadá 2023. 2,1 MIN. Video Poema. VO Inglés. CinemisticaEN PRESENCIA DEL DIRECTORDUNYALAND Julie Gaston. Alemania 2022. 9,2 min. Ficción. VOSE. CinemísticaPOEMA A UNA MUJER QUE SE DESVANECE Antonio Mezcua López. España 2023. 3,1 min. Ensayo. Espejos de AmorEN PRESENCIA DEL DIRECTORTODOS ESTÁN MUERTOS Marisa Benito Crespo. España 2023. 7 min. Ensayo. CinemísticaEN PRESENCIA DE LA DIRECTORALOS 24 PERIODOS DEL TIEMPO Chunying Huang. España 2023. 18 min. Ensayo. CinemísticaFRÁGIL Fernando Baños Fidalgo. España 2017. 66 min. Ficción. Espejos de AmorEN PRESENCIA DEL DIRECTOR

Domingo 12 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 12HSESIÓN INFANTILCORTOMETRAJES DE ANIMACIÓN sin diálogos para niñas y niños entre 2 y 5 añosCORRALA DE SANTIAGO · 17:30HCENTENARIO CINE ARMENIOSAYAT NOVA (El color de las granadas) Serguéi Parajanov. Armenia RSS. 79 min. Ficción. VOSESESIÓN PRESENTADA por RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA, GAREGIN ZAKOYAN (VIDEO), HELENA y EMIL PETROSYANCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSOSENZA ETÁ (Sin edad) Stefano Usardi. Italia 2022. 104 min. Ficción. VOSI. Espejos de Amor

Lunes 13 Noviembre

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA (SALÓN DE GRADOS) · 18HCENTENARIO CINE ARMENIOTTENI (La morera) Gennadi Melkonyan. Armenia RSS. 1979. 17 min. Ficción. VOSEAPRIL (Abril) Vigen Chaldranyan. Armenia 1985. 29,5 min. Ficción. VOSESPITAK QAGHAQ (Ciudad blanca) Harutyun Khachatryan. Armenia RSS. 1988. 37 min. Doc. Sin diál.SESIÓN PRESENTADA por RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA, GAREGIN ZAKOYAN (VIDEO), HELENA y EMIL PETROSYAN

Martes 14 Noviembre

CENTRO DE CULTURAS ESLAVAS · 11:30HPROYECCIÓN ESPECIAL CINE ARMENIO ACTUALLORIK Alexey Zlobin. Armenia 2018. 95 min. Ficción. VOSEEN PRESENCIA DEL DIRECTORFACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA (SALÓN DE GRADOS) · 18HCENTENARIO CINE ARMENIOBAREV, YES EM (Hola soy yo) Frunze Dovlatyan. Armenia RSS. 1966. 136 min. Ficción. VOSESESIÓN PRESENTADA por RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA, GAREGIN ZAKOYAN (VIDEO), HELENA y EMIL PETROSYAN

Miércoles 15 Noviembre

ESC. TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA (AULA MAGNA) · 19HARQUITECTURA DE LOS SENTIMIENTOS SEGÚN MICHELANGELO ANTONIONIPROYECCIÓN DOCUMENTAL Y SIMPOSIO A CARGO DE:GABRIELLA ROSSI (ROMA), PABLO LÓPEZ SANTANA (SEVILLA), LOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ (MADRID), RAFAEL DE LACOUR JIMÉNEZ (MÁLAGA), JOSÉ LUIS GÓMEZ ORDOÑEZ (GRANADA), MANUEL POLLS PELAZ (GRANADA)

Jueves 16 Noviembre

BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA (SALA VAL DEL OMAR) · 17:30HFILMS A CONCURSOCINE ANTROPOLÓGICOPIBLOKTO Anastasia Shubina, Timofey Glinin. USA 2023. 37,4 min. Doc. VOSE. AntropologíaTHE BANISHEMENT (El destierro) Yilmaz Özdil. Turquía 2022. 20 min. Ficción. VOSI. AntropologíaMONTE HORQUERA Fernando Penco Valenzuela. España 2023. 52 min. Doc. AntropologíaBIBL. DE ANDALUCÍA (SALA VAL DEL OMAR) · 19:30HFILMS A CONCURSO CINE ANTROPOLÓGICOESPEJISMOS Alfonso Palazón Meseguer. España 2022. 20 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DE TAMARA BUENO (PROD. EJ.)UNA FACETA DE LA VIDA Ezequiel Romero. España 2022. 15 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DEL DIRECTORSOFÍA VOLVERÁ Joaquín Lisón Bracq. España 2023. 85 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DEL DIRECTOR

Viernes 17 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 17:30HFILMS A CONCURSOMOTUS Nelson Fernandes. Portugal 2023. 4,1 min. Animación. Sin diál. CinemísticaJUAN Koratge. España 2023. 4 min. Ficción. CinemísticaASIMÉTRICA Javi Sáchez-Blanco. España 2023. 4 min. Ficción. Espejos de AmorESCAPE FROM INERTIA LAND (Huyendo de la tierra de la inercia) Paul Edmund Fletcher. Australia 2023. 7,4 min. Ensayo. Sin diál. CinemísticaAYNI (Lo mismo) Safa Murat Koça. Turquía 2022. 14 min. Ficción. VOSE. Espejos de AmorLAS RAZONES DEL LOBO Marta Hincapié Uribe. Colombia 2020. 70 min. Doc. Espejos de AmorCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSOFOR THE SKEPTICAL (Para los escépticos) Dawn Westlake. EEUU. 2022. 3 min. Ensayo. CinemisticaLOS AMANTES DE AVIGNON Manuel Fernández Ferro. España 2023. 2 min. Ensayo. Espejos de AmorEL VIAJE Trovador. España 2022.9 min. Ficción. Espejos de AmorFUMO (Humo) José Miguel Pires. Portugal 2022. 16,5 min. Ensayo. Sin diál. CinemísticaANASTÁTICA David Alesina. España 2023. 17 min. Ficción. CinemísticaA ROSA INCANDESCENTE (La rosa incandescente) David Vázquez, Anxos García. España 2023. 27 min. Ensayo. CinemísticaLAS CALLES DE GRANADA Isabel Medarde. España 2023. 14 min. Ficción. Espejos de AmorBEAUTIFUL FIGURES (Bellas formas) Soetkin Verstegen. Bélgica 2023. 4 min. Animación. Sin diál. CinemisticaECOTONE Rüdiger Ortíz Álvarez. España 2023. 21 min. Doc. AntropologíaFINALLY (Finalmente) Manuela Morgaine. Francia 2023. 3,4 min. Ensayo. VO. subt. español, francés e inglés. Cinemística

Sábado 18 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 17:30HFILMS A CONCURSOBIND (Unir) Eileen McClory. Irlanda 2022. 14 min. Video danza. VOSE. Espejos de AmorVOYAGES EN TÊTES ÉTRANGÈRES (Viaje a cabezas extranjeras) Antonio Amaral. Francia 2022. 114 min. Ficción. VOSE. CinemísticaCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSOTHE SECRET LIFE OF TOM LIGHTFOOT (La vida secreta de Tom Lightfoot) Ray Jacobs. U.K., 2020. 10 min. Doc. VOSE. Espejos de AmorEN PRESENCIA DEL DIRECTORGREEN TEENS (Hayas verdes) Marine Locatelli. Francia 2021. 109 min. Doc. VOSE. AntropologíaEN PRESENCIA DE LA DIRECTOR

Domingo 19 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 12HSTRAUB/HUILLET MIRRORS OF LOVELA FRANCE CONTRE LES ROBOTS (Francia contra los robots) Jean Marie Straub. Francia 2020. 10 min. Ensayo. VOSECHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH (Crónica de Ana Magdalena Bach) D. Huillet-J.M. Straub. Alemania, 1968. 93 min. Ficción. VOSESESIÓN PRESENTADA por MANUEL POLLS PELAZCORRALA DE SANTIAGO · 17:30HFILMS A CONCURSOAYKUD (Aykud) Ayaal Adamov. Rusia 2023. 20 min. Ficción. VOSI. CinemísticaCALL ME JEANNE (Llámame Jeanne) Daria Berdnikova. Rusia 2023. 8 min. Ficción. VOSE. Espejos de AmorIDOL (Ídolo) Kris Fleerackers. Canadá 2023. 13,4 min. Animación. Sin diál. Espejos de AmorL’IMPASSE PRIMORDIALE Marco Joubert. Canadá 2023. 3,2 min. Ficción. VOSE. CinemísticaTHINGS THAT MIGHT HAVE BEEN (Cosas que pudieron haber sido) Farhad Pakdel. Canadá 2023. 6,1 min. Video danza. Sin diál. Espejos de AmorLEONOR Rubén Tadeo. España 2023. 14 min. Animación. CinemísticaORBAYU Miguel Ariza. España 2022. 20 min. Ficción. Espejos de AmorPLEIN AIR Raúl Herreras. España 2023. 19 min. Ficción. CinemísticaCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSOSAMA SLODYCZ (Pura dulzura) Dave Lojek. Polonia 2016. 8 min. Ficción. VOSE. Espejos de AmorDEATH WILL COME LIKE A SHADOW (La muerte llegará como una sombra) Saba Hasan. India 2021. 2,1 min. Ensayo. Sin diál. Espejos de AmorBOTH BREATH AND CLAY FRAGMENTS OF A RITUAL PRAYER (Tanto Aliento como arcilla. Fragmentos de una Oración Ritual) Marc Samper, Maria Constanti. Alemania 2023. 14 min. Video poema. VOSE. CinemísticaLULLABY FOR STANISLAV (Canción de cuna para Stanislav) Hanna Hertman. Bielorrusia 2023. 20 min. Ficción. VOSE. Espejos de AmorEN PRESENCIA DE LA DIRECTORALA VIE EN ROSES Patrice Cordonnier. Francia 2022. Ficción. 25 min. Espejos de AmorEN PRESENCIA DEL DIRECTORCREYENTE Iker González Urresti. España 2023. 14 min. Ficción. CinemísticaFLORECER Alexandra Iglesias. España 2023. 13 min. Ficción. Espejos de AmorEN PRESENCIA DE LA DIRECTORALLEGARÁ LA NOCHE Ingrid Castellanos Morell, Juliette Ancé. España 2022. 15 min. Ficción. Espejos de Amor

Lunes 20 Noviembre

FACULTAD CIENCIAS (SALÓN DE GRADOS) · 19HFILMS A CONCURSO CINE ANTROPOLÓGICOPACHAMAMA Alejandro Valenzuela Pérez. Chile 2023. 5 min. Doc. AntropologíaL’HERITAGE (El legado) Matthieu Haag. Francia-Libano 2022. 18 min. Ficción. VOSE. AntropologíaRUA AURORA–REFUGIO DE TODOS OS MUNDOS (Calle Aurora, refugio de todos los mundos) Camilo Cavalcante. Brasil 2023. 94 min. Doc. VOSE. Antropología

Martes 21 Noviembre

FACULTAD DE BELLAS ARTES (SALÓN DE ACTOS) · 19HHOMENAJE A ABU ALI AL-BARJAZ (TONI SERRA)/ VIDEO-ARTEPURA FE Abu Ali Al-Barjaz USA-España, 1991. 7 min.WAHAB Abu Ali Al-Barjaz España-Marruecos, 1994. 3 min.INTERZONA Abu Ali Al-Barjaz España 1996. 7 min.ANOCHE DIRK Abu Ali Al-Barjaz Marruecos 2005. 7 min.TRANCE WITH THE GREEN MAN Abu Ali Al-Barjaz Marruecos 2015. 8 min. 7 CONTEMPLACIONES Abu Ali Al-Barjaz Marruecos 2016. 10 min.SOL DE MEDIANOCHE Abu Ali Al-Barjaz Marruecos, 2016. 11 min.EN EL CAMINO DE LAS ABEJAS (fragmento) Abu Ali Al-Barjaz Marruecos – España, 2018. 4 min.ASEMANASTÁN (fragmento) Abu Ali Al-Barjaz Irán 2019. 3 min.SESIÓN PRESENTADA por ROSA LLOP (OVNI) y VÍCTOR BORREGO (BBAA)

Miércoles 22 Noviembre

FAC. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (SALÓN DE ACTOS) · 19HCENTENARIO CINE ARMENIOTTENI (La morera) Gennadi Melkonyan. Armenia 1979. 17 min. Ficción. VOSEAPRIL (Abril) Vigen Chaldranyan. Armenia 1985. 29,5 min. Ficción. VOSESESIÓN PRESENTADA por GAREGIN ZAKOYAN (VIDEO) y MANUEL POLLS PELAZ

Jueves 23 Noviembre

BIBLIOTECA ANDALUCÍA (SALA VAL DEL OMAR) · 17:30HFILMS A CONCURSO CINE ANTROPOLÓGICOKROŠNJA (Copa del árbol) Predrag Todorović. Serbia 2023. 25 min. Ensayo. VOSE. AntropologíaTUPIANAS Marcos Bonisson, Khalil Charif. Brasil 2016. 5,3 min. Ensayo. Sin diál. AntropologíaREPRESENTAR LA ALPUJARRA. REFLEXIONES POLIFÓNICAS DESDE Y A TRAVÉS DE LA ANTROPOLOGÍA VISUAL Carla Alba Pulido. España 2023. 59 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DE LA DIRECTORAMUTSOONGA MALAÁUN (La copa de vino de palma) Rosa Vieira. Brazil 2023. 19 min. VOSI. AntropologíaUNA FACETA DE LA VIDA Ezequiel Romero. España 2022. 15 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DEL DIRECTORBIBLIOTECA ANDALUCÍA (SALA VAL DEL OMAR) · 19:30HFILMS A CONCURSO CINE ANTROPOLÓGICOHIROSHIMA ESPIRITUAL Daniel Maldonado. España 2022. 4 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DEL DIRECTORA POEM FOR GISELLE, A POEM FOR A PEASANT (Un poema para Giselle, un poema para una campesina) Diana Mora, Camilo Correa Costa. Alemania 2023. 8,4 min. Doc. VOSE. AntropologíaRUINAS Sergio Lara. España 2023. 30 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DEL DIRECTORTHE CHALICE OF SONS AND DAUGHTERS (El cáliz, de hijos e hijas) Catalina Tesar, Dana Bunescu. Rumanía 2022. 84 min. Doc. VOSI. Antropología

Viernes 24 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 17:30HFILMS A CONCURSOSTORIA PER UN TEATRO VUOTO (Historia para un teatro vacío) Aleksandr Bagalura, Cesar Bedogné. Italia 2015. 57 min. Ensayo. VOSE. CinemísticaCARRACCO Carlos Cazurro. España 2022. 65 min. Doc. AntropologíaEN PRESENCIA DEL DIRECTORCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSOPOSITIVE THINKING (Pensamiento positivo) Alexis Krasilovsky. USA 2023. 1,3 min. Video poema. VOSI. Cinemística3 ERASURES AT AWAR (Tre-soros en la guerra) Matt Mullins. USA 2022. 4,2 min. Ensayo. CinemisticaA-DENTRO Charles Olsen, Lilián Pallares. España 2023. 3 min. Ensayo. CinemísticaRING WANDERING (Anillo errante) Masazaku kaneko. Japón 2021. 103 min. Ficción. VOSE. Cinemistica.

Sábado 25 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 17:30HFILMS A CONCURSOTHE LIFE WE LIVE IS NOT LIFE ITSELF (La vida que vivimos no es la vida misma) Ian Gibbins. Grecia 2021. 8,4 min. Ensayo. VOSE. Espejos de AmorRELENTLESS (Ininterruptible) Rufina Prshisovskaya. Rusia 2023. 5 min. Ficción. VOSI. Espejos de AmorLA CERVA (La cierva) Alessandro Della Casa. Italia 2022. 15 min. Ficción. Sin diál. Espejos de AmorSEEW TO SAY (Coser para contar) Raquel Aguirre. UK 2022. 69 min. Doc. VOSE. Espejos de AmorMARE (Madre) Santiago Gatto. España 2023. 5 min. Ensayo. Espejos de AmorEN PRESENCIA DEL DIRECTORCORRALA DE SANTIAGO · 19:30HFILMS A CONCURSOAMARILLO HOJA MUERTA (Yellow Dead Leaf) Jorge López Navarrete. España 2023. 5,3 min. Espejos de AmorEN PRESENCIA DEL DIRECTORTHE PINK ELEPHANT (El elefante rosa) Rene Smaal. Holanda 2021. 5,3 min. Ficción. VOSE. Espejos de AmorCHILDREN OF THE TERMINAL (Niños de la Terminal) Andrew Stevenson. UK. 26,4 min. Doc. VOEsp. AntropologíaEN PRESENCIA DEL DIRECTOREARTH WATER MOTOR II (Motor de agua y corazón II) Markus Maicher, Cosma Grosser. Austria 2022. 3,2 min. Sin diál. Ensayo. CinemísticaEN ATTENDANT LOLO (Esperando a Lolo) Jules Ronfar. Canadá 2022. 8 min. Ensayo. VOSI. CinemísticaLETTER FROM THE AGE OF THE ECOCIDE (Carta desde la era del Ecocidio) Shireen Rahimi. USA 2023. 6 min. Ensayo VOSI. CinemísticaL’EPÉE DU SOLEIL (La espada del sol) Le Gentil Garçon. Francia 2023. 14,5 min. Animación. Sin diál. CinemísticaUSA (La puerta) Alessandro Cubicciotti. Rumanía 2012. 12,2 min. Ficción. Sin diál. CinemísticaOSSIP E MARINA – ENTRE AS LINHAS (Ossip y Marina, entre líneas) Elcio Bassilio. Brasil 2023. 34,2 min. Ficción. VOSE. CinemísticaEN PRESENCIA DEL DIRECTOR

Domingo 26 Noviembre

CORRALA DE SANTIAGO · 12HVIDEO-ARTE OVNI (OBSERVATORIO VIDEO NO IDENTIFICADO) BARCELONAASSAMBLE Joan Leandre. España 1994. 3 min.MINNESOTA 1943 Toni Serra. España 1995. 7 min.HOW TO BE A RECLUSE Laurel Swenson. Canadá 1998. 5 min. VOSECUENTOS AFRICANOS Marpravia. España 2004. 14 min.UNA CRUZ EN LA SELVA: GUINE Jean Pierre Gambarotta. España 2006. 20 min.THE DEVILl Jean Gabriel Périot. Francia 2017. 8 min, VOSENAWPA (0.1) Xavi Hurtado. Ecuador 2004. 13 min.EN TORNO AL MAHABHARATA, ENTREVISTA A JEAN-CLUDE CARRIÈRE (FRAGMENTS) Abu Ali, Stefano Casella, Toni Cots. Francia-España 2012. 5 min.LE GRAN JIHAD Vincent Moon. Chechenia 2012. 9 min.PIER PAOLO PASOLINI, SABAUDIA E LA “CÍVITA” DEI CONSUMI Anónimo en la red. Italia 1974. 5 min. VOSETHE CITY OF SABA DJ Kadagian. Four Seasons Productions. USA 2007. 9 min. VOSECORRALA DE SANTIAGO · 19:30HCLAUSURA 9º FESTIVAL CINEMÍSTICA 2023 ESPEJOS DE AMORHOMENAJE A MILAN KUNDERA: EROS Y KITSCH Y PROYECCIÓN DOCUMENTALPOR MIGUEL GALLEGO Y ARTISTA INVITADA (POR CONFIRMAR)FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE GALARDONESPROYECCIÓN DE EXTRACTOS DE LOS FILMS PREMIADOS