Granada se presenta como un lugar ideal para rodajes cinematográficos

Además, el festival mantiene abierto el espacio online creado ya en 2020. De la mano del ICAA, Andalucía dispone de una sección con información sobre incentivos, ayudas, rodajes, talentos, localizaciones y todas las ventajas de rodar en Andalucía. Desde este espacio se compartes el dossier de la entidad, información específica sobre incentivos, y los vídeos promocionales de AFC y de Canal Sur.

Este año Cannes será el marco para el lanzamiento internacional de Andalucía, the origin of the Universe el nuevo vídeo promocional de la entidad en el que se descubre Andalucía como origen del universo, como el lugar donde pueden comenzar todos los universos que se puedan imaginar, en una tierra de desiertos, grandes montañas, paisajes, bosques, lugares tropicales, playas y acantilados, pueblos blancos, lugares históricos y modernas ciudades, castillos, mansiones barrocas y fabulosos palacios árabes. Un universo de blancos, rojos o verdes, de sonidos y silencios, de música y baile, de tradición y de futuro en el que caben poblados del oeste, misteriosos desiertos y mundos mágicos.