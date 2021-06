El Hospital San Cecilio homenajea a trece profesionales jubilados que retomaron la bata en el peor momento

Alberto Jiménez “Con esta experiencia he completado mi vida laboral”

El cirujano maxilofacial jubilado destaca lo duro, a la vez que gratificante, de informar diariamente a los familiares de los ingresados. “Lo que menos nos gusta a los cirujanos es informar, lo que nos gusta es operar, ahora he tenido la oportunidad de hacer algo que casi nunca he hecho en profundidad y ha sido magnífico. He visto cosas que me han hecho irme de aquí llorando, yo presumo de ser fuerte, pero no, me he dado cuenta de que no, informando he completado mi vida profesional”, relata.