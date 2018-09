Orcos, elfos y un anillo: la guerra ha llegado

Batalla en el Abismo de Helm, carga de los Rohirrim en los Campos de Pelennor, Eorlingas, batalla final ante la Puerta Negra, carga de Elfos y Orcos en la Batalla en el Abismo de Helm, carga de Gondor sobre Osgiliath o la entrada de Mordor en Minas Tirith. Todas son batallas épicas -nivel leyenda- de la trilogía del Señor de los Anillos y muchas de ellas serán recreadas en la Ciudad Deportiva de Diputación, que acoge este fin de semana el IV Torneo Nacional El Señor de los Anillos. Se trata de una competición basada en un juego de batallas y estrategia con miniaturas que los propios participantes han montado y pintado.

La Ciudad Deportiva de Diputación en Armilla acoge durante los días 28, 29 y 30 de septiembre el IV Torneo Nacional "El Señor de los Anillos", que contará con la participación de 44 jugadores de toda España, que compiten en un juego de batallas y estrategia con miniaturas que los propios participantes han montado y pintado.

Está basada en un juego de estrategia con figuras pintadas y montadas por los jugadores

La diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, presentó ayer este evento, en el que colabora la Diputación de Granada, junto a los representantes del colectivo de La Guerra del Anillo, Juan Tomás Romero y Santiago Márquez.

Justo destacó que en este tipo de encuentros no solo se trata de competir, sino que se fomenta también la creatividad y la convivencia. "Es importante que los jóvenes no se conviertan en simples consumidores de productos, sino que persigan su diversión y sus sueños, que no se sienten a verlo sino que participen", subrayó.