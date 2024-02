Ponle el nombre de tu ex a una cucaracha y dásela de comer a un animal, la iniciativa de un zoo por San Valentín

Se ha hecho viral. Y con razón. Con el desamor aparecen todos los complementos que trae consigo la fase de superación del mismo: el resentimiento, la ira, la ansiedad o la amargura. En esa fase el agraviado o agraviada tiene dos opciones, quedarse con la cara hundida en la almohada mientras escucha Adele en bucle hasta la deshidratación óptica o... desquitarse dando al ex como ofrenda alimentaria a un animal. Ñam, de un bocado. Eso es lo que ofrece el zoo de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, a los corazones resentidos y sedientos de venganza. Porque a veces, canalizar la ira es el remedio más corto hasta el olvido y la restauración.

'Cry me a Cockroach' o donar a tu ex como tributo

Si Justin Timberlake le cantaba (de forma bastante hipócrita, hay que decirlo) su 'Cry me a river' a Britney Spears en los 2000, esta iniciativa propone un 'Cry me a cockroach' como método de reparación que al tiempo también cuida de la fauna. La cucaracha es el tributo clave del sacrificio aunque desde el zoo norteamericano también ofrecen la opción de transmutar simbólicamente a tu ex en un ratón o un vegetal, para los veganos.

Una vendetta con buen fondo

Este proyecto, que lleva varios años en funcionamiento, tira de ingenio a la hora de llamar a los instintos humanos más básicos pero, en realidad, esconde una buena obra tras de sí. Mediante este acto de resarcimiento también se ayuda económicamente al zoo para que continúe su labor de cuidado de la fauna, dado que hay que hacer un pago simbólico de unos pocos dólares a cambio de la vendetta. Los precios son distintos para quien elige la cucaracha como elemento sacrificial o bien se decanta por la verdura o el roedor.

En el video publicitario colgado en redes explican de manera rápida y visual cómo hacerlo, no pierden tiempo explicando el acto de venganza en sí, pues es algo tan inherentemente humano que habla solo. Explica, eso sí, cómo la experiencia puede quedarte redonda, y es enviando a tu ex una especie de felicitación por San Valentín donde queda atestiguado su sacrificio.

Grábalo en video y no habrá lugar a dudas

Y, si la sed aun no ha sido apagada, por una donación de 150 dólares más, la felicitación puede incluir el video del momento en el que el animal del zoo engulle al ex alegórico en cuestión. Testimonio gráfico que no deja lugar a dudas.

Por 150 dólares más, tu felicitación digital a tu expareja incluirá un vídeo personalizado en el que se mostrará cómo la cucaracha, lechuga o roedor con su nombre, es devorado por un animal. Con tu nombre y apellido o bien, anónimo, el ajuste de cuentas llegará al correo electrónico del 'cucaracho' para dar fe de que, al menos simbólicamente, el bicho ya se ha digerido.