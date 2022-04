Primark se une a los gigantes del sector con un servicio de compra online

Se acabaron las visitas y las colas infinitas en el centro comercial Nevada Shopping para los clientes de Primark. Al menos, a partir de ahora, tendrán la posibilidad de realizar sus compras online desde casa. Y es que la cadena irlandesa ha escuchado las plegarias de sus clientes y por fin pone a su disposición el servicio de compra online, eso sí, sin reparto a domicilio.

La compañía era la única de los gigantes del textil que había evitado entrar en el mundo de las tiendas virtuales, pero el reparto aún no está incluido en el servicio. Esto se debe a que el coste extremadamente barato de sus productos no es compatible con los gastos de logística que supone el servicio de reparto a domicilio que otras tiendas ponen a disposición de sus clientes. Por tanto, los usuarios que antes reunían sus productos del catálogo online para intentar encontrarlos físicamente ya no se encontrarán más con ese problema, ya que al menos sabrán qué productos se encuentran disponibles en la tienda física más cercana y podrán reservarlos para su posterior recogida.

Nueva metodología de compra

Si bien los usuarios ahora podrán comprar sus productos a través de cualquier dispositivo, también tendrán que recoger los artículos en tienda. La empresa ha decidido llamar a esta nueva metodología de compra click and collect y es una derivación de la necesidad que tiene la tienda de competir con otros grandes gigantes del textil. Primark añadirá otro servicio para mejorar la experiencia online del cliente. Ofrecerá información casi en tiempo real sobre la disponibilidad de productos en tienda.

La tienda online de Primark entrará en funcionamiento el próximo mes de abril en Reino Unido, mientras que en España los usuarios tendrán que esperar al menos hasta otoño para disfrutar del servicio.

Única tienda en Granada

La primera y única tienda de la cadena irlandesa llegó a Granada hace cinco años, en concreto en el mes de marzo de 2017. En el momento de su inauguración Primark disponía en España con la nueva tienda de hasta 43 establecimientos y su llegada a la ciudad fue celebrada puesto que ofreció hasta 250 nuevos empleos en el sector y sus derivados, después de albergar casi 7.000 solicitudes de puestos de trabajo que los granadinos ofrecieron a la compañía en su llegada. Con la bienvenida de este nuevo servicio se espera que nuevos puestos sean desarrollados para aumentar el servicio que la tienda tendrá que realizar con su nuevo método de compra click and collect.