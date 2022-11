Cuatro rutas para ir de compras este viernes de Black Friday en Granada

Una de las campañas de moda más importantes del año acaba de arrancar. Muchos comercios en las ciudades reúnen a personas que compiten por conseguir ese artículo que lleva meses en su cesta de la compra. En el Black Friday lo más importante es tener una buena organización para no quedarse sin eso que uno quiere. Para ello solo hay que seguir esta hoja de ruta por Granada diseñada especialmente para que consigas los artículos más deseados de esa lista.

Principalmente, una recomendación esencial es no ir a comprar en un horas punta: o en las primeras horas de la mañana o en un intervalo que abarque las primeras horas de la tarde. Puede ser un punto estratégico para evitar la gran masificación de personas que hay en las tiendas en ese día en el que la mayoría sale a la calle. Por eso, aquí van algunas ideas de planes para este Black Friday.

Ruta 1: Black Friday en centros comerciales

Una buena opción es empezar por las grandes marcas que hay en los diferentes centros comerciales de la capital y el Área Metropolitana. Y de entrada, Primark, una tienda que no está en el centro de Granada. Esta firma es una de las primeras a las que ir por su gran diversidad de productos: pijamas al mejor precio, una sección deportiva y su increíble sección navideña que ha integrado mucho brillo en sus colecciones para estas fiestas.

A continuación, el grupo Inditex Mango, Bershka, Zara, Pull & Bear, Stradivarius, unas tiendas que presentarán hasta el 40% en unas prendas que son tendencia en este invierno e incluso unos adelantos para verano. Y se buscan complementos para el hogar también está Zara Home, una tienda que presentará los mejores descuentos.

Si lo que hace falta este Black Friday es renovar la ropa del gimnasio o del pádel, en Snipes, Sprinter, Décimas, Foot Locker o incluso Adidas presentan este viernes un 50% de descuento en la mayoría de sus productos con rebajas incluidas.

Ruta 2: Black Friday por Recogidas

Si el lector prefiere un espacio abierto en el que poder pasear por las tiendas a su antojo, la ruta por la Calle Recogidas es de las más recomendables. Solo hace falta seguir el curso de la calle. Una buena opción es partir desde Camino de Ronda, nada más salir de la boca de Metro de Recogidas para arriba.

La primera por la que se puede pasar es JD Sport, con un descuento de hasta un 50% en gorros, mochilas, botellas, riñoneras y mucho más. Luego se puede continuar con Pull and Bear y Mango, dos tiendas muy cercanas entre ellas en las que se puede conseguir todos los productos de la cesta de la compra del Black Friday.

Como recomendación, si se tienen las ideas claras y se quiere saber si el producto que buscado se encuentra en tienda, en la app de cada marca aparecerá la localización, la talla y la disponibilidad exacta de ese producto en cada tienda de tu ciudad.

Otra opción es realizar la ruta a la inversa. Al cruzar la calle se encuentran otras tiendas para seguir la ruta. Empezando por Stradivarius, hasta llegar a Zara, un local más que conocido en el que se pueden encontrar las mejores prendas, masculinas, femeninas y de niños en sus diversas plantas.

Ahora toca oler bien, cuidarse la piel y el pelo. Si se buscan descuentos este Black Friday perfumes, cremas faciales, mejores marcas de maquillaje y cosmética, Primor es parada obligada: un gran local con todo hasta con un 80% de descuento.

También se acercan fechas señaladas y si se tiene un acto y se necesita algún traje, camisas, o ropa de hombre más elegante están Álvaro Moreno y Massimo Dutti en Recogidas. Dos tiendas que ofrecen gran calidad en sus productos y que podrían salvar el look de última hora.

Para finalizar este plan de tiendas, una que se encuentra más escondida es Lefties, una buena opción si lo que se busca es gran calidad a un precio muy bajo. Se encuentra en calle San Antón, 36.

Ruta 3: Black Friday por el centro y más

Otro recorrido por Puentezuelas lleva a tiendas de menor tamaño pero más exclusivas. Si se es fan de los bolsos y la bisutería, está la tienda física de Bimba y Lola que presenta un 40 y 50% en productos de gran calidad. Cercana a estos comercios, como Silbon, muy recomendada para hombre, mujer y niño, que ahora cuenta con un 30 % en sus productos. Una marca diferente para continuar la ruta es 400 gallinas, con mucha diversidad de estilos.

Otra opción donde encontrar buenos descuentos y novedades en moda, electrónica, informática, libros y deportes es El Corte Inglés. El 'viernes negro' también se aplicará a este grupo de distribución que se puede encontrar tanto en Arabial como en Carrera de la Virgen.

Ruta 4: el Black Friday por la Granada más atrevida

Otra ruta alternativa y que se sale de la norma es la que huye de grandes marcas y le va lo retro, la ropa vintage. Estas tiendas presentan cíclicamente descuentos en sus diferentes colecciones, alejándose de los grandes comercios y llevando a un paseo más tranquilo en el que la originalidad resalta.

La Buhardilla Vintage y Oh Oh July Vintage se encuentran muy cercanas en calle Trinidad entre ellas por lo que pasear por ellas es fácil y encontrar prendas totalmente diferentes en cada una de ellas. En la segunda, además, también ofrece una página online con prendas exclusivas, con secciones que van desde los vestidos y sweaters más dulces hasta las camisas hawaiianas de su colección 'made in paradise'.

A unos 10 minutos, en calle Escuelas 6, encontrarás el Ropero Vintage, con unas prendas que dejan ver una moda de lo más retro. Algo más alejada, en avenida de la Constitución, 20, se encuentra Humana, muy recomendable porque siempre tiene grandes marcas escondidas entre sus prendas de segunda mano, y que estarán ahora en sus mejores precios. Además realizan una importante labor de promoción de ropa reciclada. Hay incluso piezas de los años 60 y 70, prendas que transportan fácilmente a un capítulo de Cuéntame.

La segunda mano puede ser muy interesante a la hora de renovar looks para los amantes de lo auténtico o de las tendencias pasadas de los 70, 80 y 90. Flama Vintage, en calle Cruz, presenta la moda más deportiva. Por otro lado, Ginger Vintage muestra de manera contraria sus looks más atrevidos, además de su colección de abrigos para mujeres y de sus famosos y magníficos bolsos.

Mosaico Vintage es una de las más conocidas en la ciudad por la gran cantidad diversidad estilos que ofrece y por su positiva relación entre calidad y precio que impulsan un consumo mucho más responsable.