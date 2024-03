¿Saldrías a comer con Rafa Nadal o con Rosalía? Los acompañantes 'fetiche' favoritos

Para gustos... aquello que dicen. Aunque parezca una pregunta extraña en una encuesta relacionada con los gustos culinarios, The Fork ha preguntado cuál sería la mejor compañía para compartir una comida o una cena y las respuestas, han sido variadas aunque han dado dos claros ganadores, dos deportistas patrios y varones: Rafa Nadal y Fernando Alonso.

No hay mejor plan que compartir las cosas que más gustan en buena compañía, los resultados de la encuesta señalan que un 49% de los españoles tienen claro que les encantaría compartir mesa con un deportista como Rafa Nadal o Fernando Alonso, y un 21% con cantantes como Rosalía o C. Tangana y a un 20% con actrices como Penélope Cruz. Por último, un 19% del total querrían sentarse con Bayona para hablar de La sociedad de la nieve.

Pero también tienen claro con quién no quieren coincidir, y aunque hay un alto 67% que no tiene ninguna “lista negra”, un 24% preferiría no encontrarse con su jefe o sus compañeros. Para el 10% sería muy incómodo coincidir con su ex y para un 4% encontrarse con sus suegros.

España, el destino más elegido

Más de la mitad de los encuestados (53%) han optado por destinos españoles en esta Semana Santa, frente a un 8% que lo hará por ciudades de Europa o un residual 2% que ha decidido viajar fuera de Europa para disfrutar de estos días.

Analizando las preferencias en cuanto al tipo de vacaciones, un 37% de los españoles prefieren quedarse en su ciudad, aunque el turismo rural y urbano es el más apetecible para el 25% del total, seguido muy de cerca de las vacaciones de sol y playa que ascienden hasta un 19%. Por otro lado, un 10% irá a su pueblo, mientras que un 8% hará turismo de montaña... En cuanto a las preferencias que tienen los encuestados sobre con quién quieren pasar su tiempo mientras viajan, los datos son claros y están muy igualados: la familia y la pareja son la mejor compañía para un 29% y un 28% respectivamente. Por detrás, y con unos datos bastante más bajos, se encuentran aquellos que prefieren pasarlo con los amigos (7%) y los que les gusta pasarlo solo o con su mascota (1%).

¿Y respecto al dinero? Para un 49% las cosas no van a cambiar mucho respecto al 2023 y sus gastos serán muy similares al año pasado, a diferencia del 16% que confirman que este año gastarán más que el año anterior. En último lugar, sumando un 9% del total, se encuentran los que en este año prevén que su gasto en vacaciones será menor.