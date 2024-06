Anuel AA, Maná, Lola Índigo o Veintiuno: lluvia de artistas este fin de semana en Granada

Anuel AA, Lola Indigo, Raphael, Maná, Ventiuno, Sidonie o Camilo. Quien no baile este fin de semana será porque no quiere. La agenda musical de Granada este fin de semana llega rompiendo agendas, es difícil elegir una sola cita con tal lluvia de artistas. De viernes a domingo un representante, al menos, de cada género musical desfilará por escenarios granadinos ya sea en formato festival o en solitario. Ya se escucha la música... no pierdas el compás.

Coincidiendo con San Juan, en Granada capital y su área metropolitana se mojarán camisetas de puro bailar en más de una decena de conciertos al aire libre y las citas más multitudinarias vendrán de la mano de dos festivales de estilos muy distintos. Para que nadie se quede con hambre.

Barra libre de estrellas en estos dos festivales

El Bulanico Fest está poniendo a toda Granada mirando a Maracena este fin de semana. La localidad metropolitana se ha propuesto ser un foco musical dando luz verde a este festival en su primera edición que dispersa conciertos desde el pasado fin de semana y que pondrá la guinda el próximo sábado 22.

El ciclo de conciertos se celebra en el Anfiteatro de Maracena donde, además de los conciertos, habrá Djs invitados, zona gastro y stands de maquillaje que dará a los asistentes un look festivalero.

El próximo viernes 21 toca mestizaje con los míticos Eskorzo a quienes se suman El Jose, Antílopez y El Niño de la Hipoteca. Las entradas parten de 20 euros.

El sábado 22 será la gran noche del indie. Grande no solo por su duración, serán 10 horas de música en directo, sino por los grupo icónicos que danzarán sobre el escenario. La Casa Azul, Sidonie, Rayden, Veintinuno, Innmir, Radio Palmer y Don Fluor serán los encargados poner a los asistentes a cantar y bailar. Las entradas están disponibles desde 29,95 euros.

Bien calentito y activo llega la tercera edición del Latina Fest, un enjambre sísmico de artistas que revientan las listas del género urbano como Lola Indigo, Morad, JC Reyes, Anuel AA, Jhayco o Maka. El Cortijo del Conde volverá a ser testigo este sábado de una jornada festivalera con acento granadino y, en este caso, mucho, mucho flow.

Grandes que vuelven...o que nunca se marcharon

De Raphael puede decirse carga su pila directamente de un amplificador. El de Linares regresa a Granada, esta vez a la Plaza de toros con una mochila bien cargada de éxitos inapelables. El sábado a partir de las 21,30h comenzará el concierto que forma parte de su gira Victoria.

También en la Plaza de toros, pero cambiando de tercio y nacionalidad, aparecen los incombustibles Maná. El próximo miércoles la banda recala en la ciudad de la Alhambra con su gira México lindo y querido el grupo que ha vendido más de cuarenta millones de discos en toda su trayectoria y que, al igual que Raphael acumula un gran número de éxitos.

También este fin de semana aparecen Andy y Lucas, con tanta nostalgia como temas inolvidables en su haber, los gaditanos también pondrán su música sobre el escenario de la Plaza de toros este fin de semana. El concierto tendrá lugar el viernes 21 a partir de las 22 horas.

Cierra un fin de semana musical de altura uno de los últimos fogonazos de la música ligera latina, Camilo. El artista que llegó arrasando con Tutu hará bailar a Granada, también en la plaza de toros, el próximo domingo 23 a partir de las 21:30 horas.