El crimen del Puerto Lobo que conmocionó Granada, contado 100 años después

José Soto (Válor, 1955) emigró a Cataluña con 18 años con sus padres y sus hermanos pero se llevó el recuerdo de su tierra y algunas historias marcadas. Una de ellas, la leyenda del crimen real en Puerto Lobo con el asesinato de dos guardias civiles en octubre de 1919. En la zona de la Alpujarra donde creció José Soto era una historia recurrente aunque el paso del tiempo iba moldeándola. Hace poco más tres años, este funcionario jubilado del cuerpo de gestión de Correos leyó un artículo que le llevó a emprender la aventura de investigar a fondo el asunto. El resultado es la novela El crimen del Puerto del Lobo. Diario de un consejo de guerra que este granadino que vive en el cinturón de Barcelona publicará bajo el sello de Libros.com después de haber conseguido en menos de un mes el objetivo de su campaña de micromecenazgo.

Este escritor aficionado asegura que su pasión por la escritura viene desde pequeño, acumulando libros en una biblioteca muy variada que ya se cuenta por miles. Entre sus favoritos, El Quijote -que leyó a los 20 años- o escritores como Miguel Delibes y Valle Inclán aunque también le tira la novela policiaca y muchos otros géneros. Cuando empezó a profundizar en el crimen del Puerto del Lobo decidió encajarlo como una novela histórica, en la que eso sí se marcó el objetivo de ser muy riguroso y de plantearlo desde la máxima neutralidad posible.

Su intención fue la de abarcar la verdadera historia. "Cuando era un crío lo contaban los abuelos y los viejos, y después la gente joven así como nosotros y algunos zagales mayores que nosotros. Contaban estos cosas", relata Soto al que no se le olvidó el asesinato la historia del asesinato de una pareja de la Guardia Civil y la posterior ejecución de tres hombres. Pero él quería saber qué pasó realmente: "Después vas creciendo y dices qué paso aquí. Vi un artículo en una revista de la Guardia Civil hace tres años, me puse a mirar más libros, artículos y mirando mirando mirando hasta que al final me acabé metiendo en las hemerotecas", señala el autor de la novela.

Sus fuentes han sido la Biblioteca Virtual de Andalucía, la hemeroteca de la Casa de los Tiros y algunos libros que hablan sobre este tema. Pero, principalmente, se ha basado en la hemeroteca del día a día a través de cómo narraron el crimen y el posterior consejo de guerra periódicos como el Defensor de Granada, el Noticiero Granadino, Abc o El Sol.

"Fui haciendo una composición del día a día de todo lo que he encontrado, sobre todo en el Defensor de Granada. Hice una recopilación enorme de artículos y vi los errores que había, en unos decía una cosa en otros otra", apunta Soto quien al ver las incongruencias resultantes de la hemeroteca se decidió a escribir algo, un algo que fue finalmente una novela y no un ensayo pero "manteniéndome fiel a la historia".

"Es difícil porque te tienes que ceñir a la realidad", apunta este escritor novato que como hilo argumental creó al protagonista, el accitano Valerio que se encontraban haciendo el servicio militar en el periodo bolchevique. "Coincidió con la pandemia de la gripe española del 18 al 20, es la época en la que Valerio hace la mili", señala sobre este personaje principal inventado que, aparte de sus amoríos, cuenta la historia.

Una historia de hace 100 años en la que se cuelan cuestiones que la Granada y la España de aquel entonces a partir de la historia central del crimen del Puerto del Lobo. Así entre otras cuestiones se tratan asuntos como la carestía de la vida en la Granada de entonces, el aprovechamiento de los caciques para hacer dinero, la sangría de la migración de población española que cruzaba el charco, la mala situación de los niños, las dificultades de la mujer -muchas de las cuales perviven hoy- o la pena de muerte.