Rocío Canet, de profesión directora de cine a los 16 años

Rocío Canet es como esos miles de estudiantes que han cerrado los libros de 4º de ESO para disfrutar del verano, aunque ella tendrá un agosto de película, literalmente, porque lo dedicará a terminar de montar el film que ha rodado en Granada después de hacer un casting nacional.

Rocío figura como Ro Canet en los créditos del avance de la película que dirige, una historia con la que empezó a soñar hace años pese a que tiene ahora 16 y que se ha convertido en realidad gracias a un giro de guión inesperado. "No tengo estudios de cine pero desde pequeña me ha encantado el mundo audiovisual, el cine, y llevaba tiempo queriendo hacer una película", explica esta novel directora.

Canet echó su sueño a rodar en enero, y aunque reconoce que al principio pensó que esto no dejaría de ser un juego de niños, fue estudiando opciones, aprendiendo a hacer guiones técnicos y siguiendo en internet pautas de producción. Ese ímpetu adolescente, las cámaras y otros aparatejos de su padre y toda la pasión del mundo se han convertido ahora en Carpe Diem, una cinta con un título hecho a medida que ha convertido a Ro en directora.

"No pensaba que iba a llegar tan lejos, igual a grabar una película con amigos, pero fui creando y ya está todo preparado", recuerda Canet. Aprendió además a hacer un guión técnico y a plasmar las guías de su dirección y convocó un casting online para buscar actores.

"Yo pretendía encontrar a actores jóvenes que quisieran aprender conmigo, pero no esperaba que llegaran setenta solicitudes de todo el país", manifiesta esta jovencísima directora que dedicó un mes a seleccionar a los protagonistas de su película, a Teresa Cañadas, Julián Zavaglia, Jimena Linatres y Carlos Ruiz.

En ese camino de rodajes, guiones y cámaras, Canet también encontró a Elena Abarca, una actriz que se ha convertido en su mano derecha y su ayudante y que la ha acompañado en las tres semanas de rodaje de una obra con todas las localizaciones en Granada.

Con la firma de Estudios Kalma, la película de esta adolescente ha contado con dos cámaras, una maquilladora, una decena de actores y la pasión de un equipo dispuesto a contar una historia de cine. "El montaje se está haciendo ahora, porque es lo más complicado pero también un trabajo que me gusta mucho y al que dedicaré el verano para poder presentarlo en septiembre a diferentes festivales", adelanta Ro Canet.

Un festival de cine dirigido por adolescentes en EE.UU

De momento sin ayudas, esta directora ha puesto el ojo en un festival de cine dirigido por adolescentes en Estados Unidos, tiene en la plataforma YouTube el adelanto de la película y planea un estreno privado con familiares, amigos y la gente que le ha ayudado, "una especie de gala vestidos de guapos".

Sinopsis de la película

Sin intención de destripar la película, Carpe Diem cuenta la historia de Nerea, una chica que quiere ser violinista profesional y a la que ofrecen una plaza en una filarmónica de Alemania, pero que debe elegir entre seguir su sueño o quedarse junto a su hermana enferma.

Canet ha descartado mover la obra en redes sociales o alojarla en plataformas para poder presentarla a concursos y festivales y, entre montaje y montaje de planos y secuencias, espera lograr apoyos para que su estreno como directora tenga un final de película.