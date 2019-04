‘Nueve’, un disco dedicado a la Virgen del Pincho

La devoción a la Virgen del Pincho en Chauchina se pone a prueba cada 9 de abril, cuando la localidad de la vega vive su fiesta más popular que acoge a miles de devotos que, desde los más variados puntos, llegan para honrar a la Virgen del Espino. Esta fecha es clave desde 1906 cuando se produjo una aparición de la Virgen a una vecina, quien sanó de forma milagrosa de una enfermedad que le obligaba a desplazarse apoyada en una silla. En el lugar de la aparición se levantó una capilla, convertida posteriormente en templo, y el monasterio de Capuchinas.

El coro Vega Rociera de la localidad compone, cada año desde hace más hace de 20, una canción que estrenan a la salida de la procesión, "una nueva cada año y escrita para la ocasión", aclara Félix Delgado, director musical del coro, que afirma que “recibir ofreciéndole una plegaria nueva cada a año a Nuestra Señora la Virgen del Espino de Chauchina cuando sale en procesión es uno de los mayores orgullos” .

Las letras dedicadas a la Virgen del Pincho suscitan gran interés entre los fieles, comenta Delgado, y precisamente ese es el motivo que ha empujado al coro Vega Rociera a grabar un disco monográfico con una selección de diez canciones. “Han sido numerosos los devotos, chauchineros y de fuera que nos han animado durante años a grabar estas canciones”, explica Félix Delgado.

El próximo martes,9 de abril, el coro Vega Rociera volverá a estrenar una nueva canción

Bajo el título de Nueve la Virgen del Pincho ya cuenta con una grabación de calidad que tiene como único fin "dejar testimonio de cómo hemos intentado reflejar el fervor de los chauchineros durante más de 20 años. Y sentimos que este monográfico es más nuestra particular ofrenda a los devotos de la virgen del Espino que un disco al uso", sostiene el director del coro Vega Rociera. De hecho, no se trata de un álbum comercial, no puede adquirirse en ningún punto de venta habitual, explica Delgado. Para hacerse con un cedé será necesario hacerlo a través del coro o de la página de Facebook.

La agrupación musical este nueve de abril volverá a estrenar tema como parte de una tradición instaurada que no se plantean, por ahora, abandonar. Nueve es el ritmo del fervor mariano de la Virgen del Pincho.