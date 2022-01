Un estudio de grabación profesional de música al alcance de los jóvenes en el Área Metropolitana de Granada

Si has soñado alguna vez con grabar tu propia 'canción del verano', si tienes un proyecto musical en mente y no sabes donde empezar a desarrollarlo, si te atrae la idea de crear una pista musical para poner voz y sonido a tus pensamientos, o si no encuentras un lugar de grabación acorde a tus necesidades, el Ayuntamiento de La Zubia, localidad del Área Metropolitana de Granada, ha creado para los jóvenes un autentico estudio profesional al alcance de todos en el que crear música.

Según ha destacado el consistorio local, este lugar de grabación, instalado en la Casa de la Juventud, ya está en marcha y ya ha acogido los proyectos musicales de una treintena de jóvenes de entre 14 y 30 años, todos ellos vecinos de la localidad de La Zubia.

Los jóvenes han grabado ya sus propias pistas musicales en este estudio, pudiendo hacer uso y disfrute de todos los materiales necesarios para dar rienda suelta a su creatividad y su forma de expresión musical. Programas informáticos de grabación y montaje, micrófonos profesionales, mesa de mezclas, altavoces y auriculares... todo lo necesario para crear una buena canción.

El concejal de Juventud de la localidad zubiense, Antonio Arquelladas, ha señalado que esta instalación se puso en marcha hace tres años, y que desde entonces, y "a pesar de la pandemia", han sido muchos los jóvenes que han grabado sus propios temas musicales. "De todos los estilos musicales: desde rap a punk, pasando por rock, pop o baladas”.

Con este estudio de grabación, el Ayuntamiento de La Zubia busca fomentar la creatividad de los jóvenes del municipio, “y animarlos a componer y grabar sus propias canciones, de las que también pueden grabar, además, sus propios videoclips, gracias a la Escuela de Cine que tenemos en la Casa de la Juventud”, ha destacado Arquelladas.

El concejal ha querido recordar que la Casa de la Juventud de La Zubia ofrece durante todo el año una completa programación cultural dirigida a los jóvenes que incluye distintas artes escénicas, como la Escuela de Cine, o una Escuela de Danza Urbana.

Por su parte, la alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha destacado que la Casa de la Juventud “es un auténtico motor para la juventud de La Zubia, y el epicentro de una enorme creatividad, que desde el Ayuntamiento queremos fomentar y potenciar con actividades e instalaciones como este estudio de grabación”.