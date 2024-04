D´platos se atreve con la comedia: el humorista granadino, Christian García, es un camarero 'malafollá' en su última promo

Diálogos con camareros ha habido muchos a lo largo de la vida de lo audiovisual, como aquel famoso momento en Pasión de los fuertes, de John Ford, cuando Henry Fonda, acodado en la barra de un bar del Far west pregunta al barman: “Mac, ¿nunca has estado enamorado?” y Mac le contesta: “No, yo he sido camarero toda mi vida”. Esa escena, también llevada y versionada en la canción a manos de Joaquín Sabina en Café de Nicanor es más dramática y melancólica que la que vamos a narrar a continuación, aunque ambas coinciden en algo: la conversación entre un camarero y un cliente que, al final, trasciende del simple pedido.

Todo lo necesario para entender la tapa

La que traemos aquí habla de un bar, en un bar. También entra en todos los tópicos bien entendidos de la tapa granadina, todas las bondades que la hacen única y, también, en cómo es correcto pedirlas en Granada. En un diálogo que comienza con la orden de una cerveza, un camarero, en este caso el humorista granadino Christian García, 'pone en su sitio' a un cliente que, directamente pasa a pedir la comida sin esperar su tapa. La tapa, en Granada, es sagrada, explica el barman así que en primer lugar hay que comérsela y ya luego viene todo lo demás.

La tapa es sagrada

"Un granaíno sin tapa es como Francia sin la torre Eiffel, como Andy sin Lucas o María del Monte sin su sobrino", explica el camarero que, en adelante, también señalará convenientemente al cliente 'obligados granadinos' como es pedir una "milnoh" en lugar de una cerveza, el número de variedades tapa a pedir o, en el caso de D´platos, señala la colaboración, la diferencia entre cantidad y calidad o el precio de la consumición con tapa.

El bar granadino da el salto así a la comedia tirando de talento de la tierra en una promoción basada en la premisa de: "así es un bar en Graná". No os lo perdáis.