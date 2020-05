Cuando los jardines de la Alhambra eran el pub cervecero de moda en Washington

La Alhambra puede ser lo que quiera. Una maravilla mundial, la joya y el orgullo de su ciudad su provincia y su región, el monumento más visitado –si quisiera– del país, un coche, una marca de cerveza, una patria, un estado de ánimo y un diorama. La Alhambra es todo. Da nombre a teatros, a ciudades, a juegos, a guitarras... Pero hubo un día en el que 'los jardines de la Alhambra' fueron el orgullo de la capital estadounidense de Washington DC. Antes de la prohibición de la Ley Seca, ir al Alhambra Summer Garden a sentarse en una terraza era uno de los planes más cool en la ciudad del Capitolio a principios de siglo XX.

Resulta que antes de que en una cuesta de Granada se iniciara una tradición cervecera que va camino de la centuria que cumplirá en 1925 –¡oh casualidad como la famosa cerveza milnóh que tanto gusta por estas tierras!–, había una compañía norteamericana en la misma capital de Estados Unidos, la Washington Brewery Company, que ya se había inspirado en la Alhambra para esa conjunción maravillosa de cebada e inspiración nazarí.

Fue a final del XIX cuando Albert Carry, el promotor de la cervecera, monta una factoría con un interesante jardín que pensando en el Generalife o en Washington Irving decidió bautizar como Alhambra Summer Garden. Así aparece registrado en el blog Streets of Washington, un portal sobre la rica historia de la capital federal estadounidense.

En dicho blog se explica bien claro en la entradilla cuál era la valía del Alhambra Summer Garden: "Antes de que llegara la prohibición en 1917 y obligara a cerrar a toda una generación de restaurantes y salones de Washington, un pasatiempo favorito para muchos habitantes era pasar una tarde de verano en uno de los muchos jardines de cerveza de la ciudad, donde las cervezas frescas ayudaban contra el calor y la humedad. Uno de los lugares más conocidos fue el Alhambra Summer Garden entre las calles 4th (cuarta) y la E".

En el libro Capital Beer: una historia embriagadora de la cerveza en Washington escrito por Garret Peck en 2014 también hay menciones a la esencia del jardín de la Alhambra donde caían jarras de cerveza a discreción y del que quedan postales, anuncios en los periódicos de entonces e imágenes de época que lo atestiguan.

Según la información recogida en Wikipedia, basada en algunos de los anuncios, "el gran jardín cerrado pasó a llamarse Alhambra en 1898 en referencia a la Alhambra de España. Se encontraba al lado del bar y ofrecía sabrosos mariscos para consumir con las cervezas claras y oscuras de la cervecería. También se dieron conciertos a los clientes".

Aunque, el texto más bonito y elogioso es el que se recoge en el blog Streets of Washington sobre un artículo de John J. Daly en el Washington Post y que título como Los días de gloria del Alhambra: "Estaba la Alhambra. Algunos lo llamaron la última oportunidad. Se encontraba sobre una majestuosa loma al este del Capitolio, una cervecería cercana. Noche tras noche, los chicos y las chicas se reunieron allí y bebieron cerveza dorada. Bailaron al compás de una orquesta alemana que tocaba buena música teutona y canciones populares estadounidenses como The Sidewalks of New York y Auf Wiedersehen". ¡Qué bien estaría retrotraerse a aquellas noches de principio de siglo XX entre jarras de cerveza!