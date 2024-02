Las mejores tapas de Granada según Chat GPT ¿Estás de acuerdo con la IA?

¿Se puede conocer el alma gastronómica (y festiva) de una ciudad a golpe de click? ¿Está todo tan conectado y datado que una Inteligencia Artificial es capaz de soslayar décadas de gustos y opiniones? Un buen prompt (peticiones que les hace a las Inteligencias Artificiales) te puede ayudar a salir de un apuro. Si se escribe con fineza, atino y eligiendo bien el concepto, es posible que te dé lo que le pides. Aunque muchas veces, sus neuronas ficticias patinan y pueden darte algo que, o bien no necesitas o, directamente un producto equivocado. No obstante, no siempre este es el caso.

La inteligencia artificial nos rodea, sus usos se están extendiendo a casi todas las áreas del conocimiento. También está con nosotros en nuestros móviles, ordenadores o tablets. Existen multitud de ellas y la mayoría se han convertido en un artículo ordinario, pegado a nuestros bolsillos.

Hoy hemos hecho una prueba de fiabilidad granadina. Por el concepto, casi roza la antropología del ser 'granadino'. Hemos hablado de tapas. Pinchamos en hueso y le hemos pedido a la más conocida y accesible, Chat GPT, que elabore "una lista de las mejores tapas de Granada y dónde probarlas".

Un prompt sencillo, escueto y directo que pregunta por un universo mucho más complejo. LA IA ha satisfecho la petición en, literalmente, menos de 15 segundos. Esta ha sido la respuesta, que a continuación verificaremos.

La respuesta de Chat GPT