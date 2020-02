Mensaje en el botellín de las cervezas granadinas Pa'mipolla y Pa'mialmeja

La provincia de Granada ha hecho de la cerveza otro reclamo turístico para las comarcas. Tres granadinos -de Motril, Lanjarón y Carchuna- se han propuesto revolucionar la mercadotecnia cervecera con AdBEERtisin, un concepto que surge de la variación del término inglés advertising (anuncio) que ha modificado el concepto con la palabra beer (cerveza) dando lugar a un nuevo soporte publicitario, las etiquetas de cerveza.

Según detallan los creadores, desde hace unos años son muy numerosas las pequeñas cerveceras artesanas que salen al mercado con producciones muy pequeñas y cuyos gastos de producción, embotellado y distribución hacen inviables su permanencia en el mercado, incluso en el local. Es para los pequeños cerveceros para los que han ideado su iniciativa de AdBEERtising "o cómo tener unos pocos ingresos adicionales utilizando sus etiquetas como nuevo soporte publicitario para su ámbito local o comarcal".

Han sido tres granadinos, un agente de desarrollo turístico, un propietario de un camping y un cervecero, los que se han unido para crear el concepto que ya pueden utilizar libre y gratuitamente los cerveceros que lo deseen.

La idea surgió en la barra de un bar

La idea, explica Gabriel Medina, surgió en la barra de un bar en Capileira, en La Alpujarra, mientras hablaba con su pareja. "Entró una joven de Madrid y pidió al camarero si le podía vender dos botellas de cerveza de esa que hacen en Lanjarón con un nombre gracioso porque quería regalársela en Madrid a unos amigos como souvenir. De ahí repente surgió la idea de reforzar el concepto de souvenir de la cerveza local con el de turismo", indica Medina.

Contactó con Alvaro García, propietario de un camping en Carchuna para que se anunciara bajo este nuevo soporte y tras recibir el sí del camping explicó el concepto a José Antonio López, el cervecero de Lanjarón que ha revolucionado el sector con su marca, y cuyas cervezas , y cuyas cervezas van viajando por toda España como si se tratase de un souvenir más.

La cerveza artesana de José Antonio López tiene un nombre que le ha acarreado más de una broma y es que, aunque se trata de una expresión muy granadina, fuera del entorno no se acaba de comprender, pero siempre causa sonrisas y miradas cómplices. José Antonio explica con gracia e ironía que al principio tenía pensado ponerle el nombre de: "Para mi, porque me la merezco", pero que no le cabía en la etiqueta y entonces acudió al dialecto granadino más castizo y le puso el nombre que usa en la actualidad, muy escueto, pero del mismo significado, Pa'mipolla. Hace poco se presentó en Fitur como nuevo producto gastroturístico de la provincia de Granada.