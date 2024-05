¿Cuánto cuesta pasar la noche en los hoteles con Llave Michelin de Granada?

"Desde su ubicación en las faldas de las montañas de Sierra Nevada hasta su arquitectura medieval de renombre mundial, Granada es una ciudad famosa por su belleza e historia. Y, si bien el Hotel Seda Club tiene una ubicación ideal en el corazón del centro histórico, a pocos pasos de la Catedral, no tiene nada de anticuado", así comienza la reseña que hacen desde la Guía Michelín de este hotel granadino. "Las 25 habitaciones y suites comparten una sensación contemporánea, ligeramente Art Déco, con detalles en tonos joya y pisos de madera en forma de espiga, mientras que los baños son especialmente brillantes, con paredes y pisos de azulejos que recuerdan a la cercana Alhambra. El restaurante Seda Club enmarca las vistas de la Plaza de la Trinidad, y el bar de cócteles es un lugar elegante, pero es la azotea tipo oasis la que llama a los huéspedes al final de un largo día de turismo", finaliza la opinión de la prestigiosa guía.

Finca La Bobadilla, Carretera Salinas, Granada, España. 70 Habitaciones.

Precio noche a partir de 317 €.

"El Hotel La Bobadilla está situado en los verdes montes de olivos de Andalucía, una hora al oeste de Granada, y se extiende por lo que constituye una propiedad de más de 400 hectáreas, con un marcado estilo de aldea morisca: edificios encalados, caminos serpenteantes y una infinidad de patios, que se comunican entre sí por senderos y pórticos. Este es uno de los hoteles más selectos del medio rural español, un rincón de lujo para viajeros de toda Europa y de otras partes del mundo, con un servicio impecable a la antigua usanza y una estricta intimidad", refieren desde la Guía Michelín sobre uno de los grandes resorts granadinos.Nol olvidan, por otra parte, su diversa oferta de ocio y relax, además de su potente marca como exponente gastronómico: "Los huéspedes tienen a su disposición dos pistas de tenis, dos piscinas y unas instalaciones con spa y gimnasio. España no tiene pensado renunciar a corto plazo a su imaginación culinaria europea, ya que su restaurante La Finca ha sido galardonado con una estrella MICHELIN. También merece la pena visitar la capilla, en la que no solo podrás contemplar un órgano increíblemente antiguo, sino que también puede que presencies alguna que otra boda los fines de semana, y no parece un mal sitio para declararse".

La Almunia del Valle. "Ofrece una cocina de mercado con toques actuales"

Camino de la Umbrí­a, s/n, Granada. 15 Habitaciones. Precio noche a partir de 195 €. "Situado en una ladera e integrado en el paisaje. Presenta un atractivo salón-biblioteca y habitaciones bastante actuales, dos con forma de cubo. El comedor, iluminado por un lucernario y de ambiente casero, ofrece una cocina de mercado con toques actuales". Hotel Cortijo del Marqués. "Uno de los secretos mejor guardados del sur de España"