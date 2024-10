Konichiwa!: Los restaurantes de ramen de Granada donde cuesta encontrar mesa

El ramen es un fenómeno gastronómico que ha conquistado el viejo continente y, por qué no decirlo, las despensas de muchos. Además de una comida sabrosa y perfecta para cualquier paladar por la cantidad de variaciones en sus ingredientes, también cuenta con su formato 'salvavidas', el del paquetito para hacer en apenas 10 minutos.

De hecho, en países donde el ramen es más que tradición, emblema, están muy asentados los locales donde se compra el vaso de cartón con la pasta, los polvos y las verduras deshidratadas listas para verterle el agua hirviendo que también ofrecen en el local para luego poder comer allí.

De comida callejera a institución culinaria

En los últimos años, hemos sido testigos de una auténtica fiebre por este plato de origen chino y japonés en las ciudades europeas. Desde las bulliciosas calles de Londres hasta las plazas de Granada, los restaurantes de ramen han proliferado muy rápidamente.

Desde las versiones más tradicionales hasta las más innovadoras, cada establecimiento busca ofrecer una experiencia única y auténtica a sus clientes que, también en su versión 'para llevar' colman los listados de pedidos, sobre todo los fines de semana.

En el caso de Granada, aunque hay muchos restaurantes orientales donde ofrecen estas sabrosas sopas multiingrediente, tan solo algunos están especializados en su elaboración. A continuación reseñamos algunos de estos locales donde corre la fiebre del ramen.

Utopía Ramen bar

Utopía es quizás el más 'chic' y 'trendy' de todos los restaurantes orientales de Granada. Con una decoración que, en ocasiones, apabulla al que no sabe lo que va a encontrarse, es un local que te traslada al japón más tradicionalmente tecnológico y moderno. Pero Utopía no solo son sus paredes y neones, en realidad, su fama se sirve caliente, en bol profundo y se come con palillos. Los distintos tipos de ramen de Utopía, su elaboración y calidad de los ingredientes lo hacen un lugar 100% recomendable para los amantes de estos platillos. El precio es algo más elevado que en otros lugares, pero desde luego, lo vale.

Aisushi Arabial

Este lugar no está especializado en ramen, es un restaurante japonés donde se pueden comer también fideos y sushi, por ejemplo. Pero es cierto que el público está encantado con sus sopas. Es el número 1 de Granada según Tripadvisor y ese puesto queda avalado por las más de 3 mil reseñas publicadas por quienes lo han probado. Su decoración es típica oriental, aunque sin el giro de nocturnidad a lo 'street food' del Utopía.

Shifu

En camino de ronda, Shifu Ramen bar es un coqueto local que, desde luego, invita a entrar para conocerlo. Su especialidad es esta reconocida sopa de la que ofrecen multitud de variedades, tanto típicas como picantes o veganas. Además, tienen también arroces, pan bao o noodles e, incluso, cuentan con menú del día. En general, su carta es bastante económica.