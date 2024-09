Saiko entra en la histórica banda sonora del FC de EA Sports, el antiguo FIFA

Hace no muchos años es posible que un chaval granadino llamado Miguel Cantos se supiera de memoria muchas de las canciones que suenan de fondo en los partidos del FIFA (desde este año llamado FC). Como para todos los aficionados a este videojuego, de los más emblemáticos de la historia, el hecho de coger el mando y fijar la vista en la pantalla era un proceso que tenía banda sonora propia y ciertas canciones solo recordarán a esos momentos de aquí a la eternidad. Para los más mayores, era el Check it out now de Fatboy Slim del FIFA 99.

Ahora, ese mismo Miguel Cantos, bajo el nombre artístico de Saiko, forma parte de la banda sonora del oficial de EA SPORTS FC 25, saga sucesora de la marca del histórico FIFA. El granadino es parte de una selección de música internacional y multigénero que consta de 117 canciones.

Saiko, así, sigue haciendo guiños musicales al mundo del fútbol y, al deporte en general, tras demostrar su granadinismo tanto en la cancha de baloncesto como en el campo de fútbol al ser, desde este año, patrocinador del Covirán y del Granada CF.

Saiko, entra en el pabellón de los grandes

El de Armilla compartirá espacio en esta lista con artistas y creadores de tendencias internacionales, desde Disclosure y Ice Spice hasta Kasabian, además de superestrellas como la ganadora de dos Oscar Billie Eilish; el Príncipe del Reggaeton J Balvin; el superproductor británico Fred again... ; Charli xcx, cuyo álbum Brat, aclamado por la crítica, inspiró este verano una tendencia de personalidad cultural; el prometedor rapero drill japonés JUMADIBA; el incomparable artista de afrobeat Obongjayar; las rockeras españolas Hinds; y la célebre renovadora de la jungla Nia Archives. También se incluirá en la banda sonora una canción inédita del rapero polaco MATA, gran aficionado al FC, que incluyó a EA SPORTS FC en su vídeo musical.

La banda sonora de FC 25 incluye varias canciones inéditas cuya publicación está prevista para finales de año, entre ellas un tema de Coldplay, cabeza de cartel de Glastonbury y sexto grupo más premiado de la historia. FC 25 también incluirá dos temas inéditos de Delfina Dib, artista argentina cuya música refleja sus diversas raíces libanesas e hispano-italianas. Otras canciones inéditas serán de FKA Twigs, nominada al Mercury Prize, y de Catfish and the Bottlemen, grupo galés de rock con ventas de platino.

Bandas sonoras que marcan generaciones

Desde que se introdujo por primera vez en 1997, la banda sonora se ha convertido en un momento cultural en el calendario musical y ha servido de plataforma a muchos artistas emergentes cuyas carreras han despegado tras su aparición. Continuando con el impulso de la banda sonora del año pasado, que exploró una gran variedad de artistas internacionales, la lista de reproducción de FC 25 destaca una ecléctica gama de géneros, incluida la fusión experimental de pop árabe-latino de Elyanna; el future ghetto fun de la sudafricana Moonchild Sanelly; y la síntesis de música tradicional de palanque y rap urbano del grupo afrocolombiano Kombilesa Mi.