La UMA premia una investigación sobre innovación y resiliencia en empresas en la que participan dos profesores de la Universidad de Granada

El Premio Vicente García Martín, otorgado por la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, como investigación más relevante para la viabilidad empresarial ha recaído este año en el trabajo de investigación titulado The key role of innovation and organizational resilience in improving business performance: A mixed-methods approach (El papel clave de la innovación y la resiliencia organizacional en la mejora del desempeño empresarial: un enfoque de métodos mixtos, en español) cuyos autores son el catedrático Víctor J. García Morales, del departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Granada, incluido en el Ranking World’s Top 2% Scientists, y los profesores acreditados a catedráticos Rodrigo Martín Rojas, de la UGR, y Aurora Garrido Moreno, de la Universidad de Málaga.

La profesora Garrido Moreno destaca también en el ranking Webometrics como una de las científicas españolas más influyentes, mientras que el profesor Martín Rojas lidera diversos proyectos internacionales con instituciones de prestigio mundial, indica la UGR en un comunicado.

El estudio ahora premiado, que ya había sido reconocido previamente en congresos internacionales sobre innovación, emprendimiento y conocimiento, fue publicado en agosto de 2024 en la revista International Journal of Information Management.

Esta prestigiosa publicación, posicionada en el primer lugar del ranking mundial de 161 revistas en Information Science & Library Science y con un impacto de 20.1 en el Journal Citation Reports, se especializa en artículos de alta calidad que abordan temas contemporáneos sobre la gestión de la información y su avance estratégico empresarial.

La investigación se basa en entrevistas a 12 CEOs de empresas granadinas líderes y un análisis cuantitativo realizado en 343 empresas de servicios en España. Este enfoque permitió examinar cómo las organizaciones se enfrentan a los retos de un entorno económico marcado por la incertidumbre y la complejidad. Los resultados subrayan la importancia estratégica de las herramientas digitales, como las redes sociales y las redes tecnológicas de la Economía Digital 5.0, como motores de innovación en servicios. Estas tecnologías no solo estimulan la creatividad, sino que fortalecen la capacidad de las empresas para adaptarse y superar desafíos.

El mensaje clave del estudio es contundente: en tiempos de turbulencia, las empresas que invierten en innovación y construyen resiliencia, apoyadas por tecnologías emergentes, tienen mayores probabilidades de éxito. Este enfoque redefine las estrategias tradicionales y allana el camino hacia un futuro más dinámico y resistente en mercados altamente competitivos. La investigación no solo contribuye al avance académico, sino que ofrece una guía práctica para los líderes empresariales que buscan transformar sus organizaciones y prosperar en un entorno en constante evolución.