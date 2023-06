Berta Linares reivindica su "inocencia" y advierte de que el pacto de PP y Vox en Maracena "nace viciado"

La alcaldesa en funciones de la localidad de Maracena, Berta Linares, se ha despedido tras 16 años en el Ayuntamiento "con el corazón roto" por el "hostigamiento" y "el circo" tras el secuestro de una concejal el pasado febrero, pero también con la "conciencia tranquila" por sentirse inocente.

En una rueda de prensa, Linares ha reiterado que se despide de su trabajo en el Ayuntamiento de Maracena "magullada en su honor" por haber estado señalada en el secuestro de la concejal Vanessa Romero, una retención por la que permanece en prisión el que era su pareja hasta el día en el que ocurrieron los hechos.

Además, Linares ha advertido de que el pacto del PP con Vox y dos formaciones locales para gobernar en este municipio "nace viciado" y "carece de la legitimidad que pretendían darle" pues "ahora se está demostrando" que todas las acusaciones son "falsas".

La alcaldesa en funciones se ha referido a los "acontecimientos judiciales" de estos dos últimos días, que ha interpretado como una muestra más de su inocencia y ha recalcado que, en ningún momento y pese al "hostigamiento", ha estado ni imputada ni investigada en la causa por el secuestro de su compañera del equipo de Gobierno.

Ha recordado que renunció el pasado viernes, hace justo una semana, a su acta de concejal para intentar evitar un pacto entre lo que ha considerado como derecha y la ultraderecha que han "arrastrado" a otros partidos para gobernar en Maracena. Un pacto de gobierno que se confirmaba también el pasado 9 de junio, minutos después de la dimisión.

"Es ahora cuando se puede comprobar que este pacto carece de la legitimidad que pretendían darle", ha apuntado la socialista, que cree que el preacuerdo que este sábado convertirá en alcalde a Julio Pérez (PP) "nace viciado".

Ha deseado además que los concejales de Quiero Maracena y Maracena Conecta 2030 "reflexionen" y entiendan que han sido "engañados" por una campaña mediática apoyada en lo que Linares ha descrito como "extrañas casualidades judiciales" que han interferido a su juicio en las elecciones del 28M, comicios en los que el PSOE perdió cuatro concejales.

"Confío en la justicia", ha resumido Linares, que ha lamentado un daño irreparable a nivel personal, familiar y político por el que estudia emprender acciones legales. "Todos sois conscientes de que nadie me va a devolver unas elecciones limpias", ha añadido Linares, que ha dicho que se marcha con la cabeza alta, la conciencia "muy tranquila" y el deber cumplido.

La socialista ha reiterado que se va de la política con una trayectoria intachable frente a la "campaña sucia" de la oposición. "Han preferido el circo mediático que creer en mí, en dejarme declarar, en dejarme defenderme. Ha sido mejor el circo mediático que pensar en mi inocencia", ha añadido Linares, que ha recordado que las elecciones las ha ganado el PSOE.

"Me voy con un auto donde dice que el juez nos saca de la causa porque no ve indicios suficiente para culparnos, por lo menos me voy con esa satisfacción de que sepáis que somos inocentes", ha concluido Linares.

La alcaldesa en funciones se ha despedido después del auto dictado el miércoles por el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que comunicó que dejaba fuera de la causa al diputado autonómico y exsecretario de Organización de los socialistas andaluces, Noel López, a ella y al concejal Antonio García Leiva.

Quedan fuera de la causa porque su posible participación en el secuestro debía dirimirse en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la condición de aforado de Noel López.

Tras ese auto, el TSJA devolvió este jueves la causa a Instrucción al considerar que se le había dado traslado de los hechos de manera "prematura" y sin agotar la investigación, una decisión a la que debe ahora contestar el juez instructor exponiendo qué diligencias realizará y citando previsiblemente a declarar a los implicados.