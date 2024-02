Rescate milagroso en Granada: una pareja "vuelve a nacer" tras ser arrastrado su coche al vadear el Genil

Susto mayúsculo en el río Genil a su paso por el municipio de Santa Fe, cuando una pareja ha salvado la vida de forma milagrosa después de que su vehículo fuera arrastrado por la corriente de agua cuando trataban de vadear el cauce del camino que une las pedanías de El Jau y Pedro Ruiz. El momento del accidente, poco antes del aumento repentino de la crecida del río, permitió a ambos poder hacer pie y escapar del vehículo, incluso al que pudieron volver un momento para rescatar algunos efectos personales, según relatan a este diario desde la Policía Local de Santa Fe.

El suceso tuvo lugar sobre las dos de la tarde, que fue el momento en el que el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía dio aviso a la Policía Local de Santa Fe de que un coche con una pareja a bordo había sido arrastrado varios metros por la crecida del río Genil. En concreto, el accidente tuvo lugar en una vaguada donde hay un vadeo de hormigón que sirve para unir los núcleos de población de El Jau y Pedro Ruiz, y el cual es inundable en situaciones de crecida.

Según el relato policial, los ocupantes del coche, de unos 45-50 años, decidieron vadear el río a pesar de que la corriente de agua ya era intensa y tenía cierta fuerza debido a las lluvias que está trayendo la borrasca Karlotta. En pleno cruce, el agua hizo perder contacto y tracción al vehículo, un monovolumen Seat Altea oscuro, sobre el hormigón, por lo que fue arrastrado entre 15 y 20 metros río abajo hasta chocar con una piedra.

"Han tenido suerte porque ella no sabe nadar, y en ese momento todavía no había mucha agua", cuentan desde la Policía Local de Santa Fe. El hombre ayudó a su compañera a salir del vehículo arrastrado pudiendo hacer pie, e incluso han podido rescatar algunos enseres de los que transportaban, añaden desde el cuerpo policial. Posteriormente el caudal del río ha aumentado varios metros más dejando apenas visible una parte del techo del monovolumen.

La Policía Local de Santa Fe y la Guardia Civil desplazados hasta el vado han procedido a acordonar la zona y cerrar el paso hacia la vaguada. Además, el servicio de policía santaferino ha alertado a través de sus redes sociales de la peligrosidad de cruzar cauces y ríos inundables. Más aún cuando las precipitaciones son intensas como está ocurriendo este viernes. "Debido a la intensa lluvia, el caudal del río Genil ha crecido considerablemente, no permitiendo el paso de vehículos por el vado. Por favor, no hagan intentos. No suelen terminar bien", reza la publicación en la red social X.

Se trata del incidente más grave de los ocurridos hasta el momento en la provincia por el paso de la borrasca Karlotta, que están dejando fuertes rachas de lluvia, alguna muy intensas sobre todo en las zonas de sierra, y que están aumentando el caudal de los ríos. La vega de Granada está repleta de pasos de este tipo, con lo cual se pide máxima precaución y evitar usarlos mientras siga la crecida.