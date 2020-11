¿Tiene sentido del humor la Ciencia?: los Ig Nobel

Debido a la actual situación de pandemia la Academia Nobel anunció que este año no habrá entrega presencial de dichos premios, solo un acto virtual, tan en moda ahora. Quienes también suspendieron su entrega presencial, el pasado 17 de septiembre fueron los organizadores de los Ig Nobel. ¿No conocen ustedes estos premios?, pues no saben lo que se pierden. Realmente tendría que haberles hablado de ellos, hace mucho, mucho tiempo. Cierto es que estos premios sólo se conceden desde 1991, es decir este año es su trigésima edición, pero año tras año han ido avanzando en repercusión en buena medida por su difusión por las redes sociales. Ya en 1995 la ceremonia se difundió por internet y se pueden ver las ceremonias en los canales de YouTube, por supuesto.

Les pongo en antecedentes. Los Ig Nobel se conceden cada año entre septiembre y octubre, coincidiendo con el anuncio de los Nobel de la academia sueca, para reconocer 10 trabajos (publicaciones) que "primero hacen reír y luego hacen pensar a la gente". Se dan en 10 categorías, las cinco clásicas de Físíca, Química, Medicina o Fisiología, Literatura y Paz, y otras que pueden variar de un año a otro y que premian a diversas disciplinas, científicas (o no tanto). Los Ig Nobel fueron creados por el estadounidense Marc Abrahams, fundador y primer editor de la revista de humor científico Annals of Improbable Research (AIR) (Anales de investigaciones improbables). Posteriormente, y tras alguna demanda legal con acusaciones varias de las que son tan amigos los estadounidenses (pelillos a la mar), los Ig Nobel se siguen organizando en la Universidad de Harvard (no es ninguna broma).

Los Ig Nobel premian lo imaginativo, lo poco usual y desean estimular el interés por la ciencia y la tecnología, valorando además el sentido del humor. Los premios, cuya denominación ha sufrido diversas explicaciones, nacieron con la idea de dar a conocer trabajos que no deberían ser reproducidos y para hacer crítica clara a los defensores de técnicas como la homeopatía o aquellos que defienden la enseñanza del creacionismo. Sin embargo, a excepción de algún premio en los primeros años, todos los trabajos premiados tienen algún aporte valioso y suelen incidir elementos inesperados, sorprendentes y habitualmente cargados de cierto sentido del humor. Ese sentido del humor se expresa particularmente en la ceremonia de entrega, cuando es presencial, lanzando aviones de papel al escenario, interrumpiendo las alocuciones de los premiados, contando chistes y otras acciones humorísticas que incluyen las ropas elegidas por los asistentes. ¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida?

Pueden ustedes estar pensando que todo ellos es algo fruto de "frikis" y descerebrados. Realmente no. Al premio acuden científicos de prestigio e incluso ganadores de los Nobel (los de la Academia de Suecia) para hacer entrega de los galardones (no hay premio en metálico real, ni nada parecido), quienes reconocen el valor de trabajos (publicaciones) que pueden parecer algo simples o inútiles pero que pueden aportar ideas o resultados con algún valor y quién sabe si descubrimientos de alcance. Es un reconocimiento a la investigación de base, no aplicada, pura, al deseo de conocer por conocer que impulsa a la ciencia.

En 2006, el premio Ig de Biología fue para un trabajo que mostraba que el mosquito que transmite la malaria (Anopheles gambiae) se siente atraído tanto por el olor de cierto tipo de queso (Limburger) como por el olor de los pies humanos (vaya dirán ustedes, ¿a quién se le ocurre tal estudio?). De este trabajo se ha derivado que colocar este tipo de queso en algunos lugares de las casas de ciertos países africanos ayuda a combatir la malaria. A veces lo trivial puede resultar sorprendente. Y tampoco indican que los investigadores sean unos negados o que los ganadores del Nobel (el sueco) sean genios absolutos. Por ejemplo Andrey Gueim recibió el Ig de Física en el año 2000 y en 2010 recibió el Nobel de Física. O Roy Glauber participaba en escenas de humor de los Ig, pero en 2005 no pudo asistir porque fue a recoger el Nobel a Suecia.

Algunos de los Ig de este año 2020, les dejo solo la traducción de las publicaciones premiadas (evito nombres y países) para que comprueben la originalidad y humor de la Ciencia, fueron:

Premio de Acústica: "Por inducir a una caimán chino a bramar en una cámara hermética llena de aire enriquecido con helio" en Journal of Experimental Biology. Premio de Psicología: "Por idear un método para identificar a los narcisistas examinando sus cejas" en of PersonalJournal ity. Premio de Física: "Por determinar, experimentalmente, qué sucede con la forma de una lombriz de tierra viva cuando se hace vibrar la lombriz de tierra a alta frecuencia" en Scientific Reports. Premio de Economía: "Por tratar de cuantificar la relación entre la desigualdad del ingreso nacional de diferentes países y la cantidad promedio de besos boca a boca" en Scientific Reports. Premio de Gestión: "Cinco sicarios profesionales en Guangxi, China, que gestionaron un contrato para un trabajo (un asesinato realizado por dinero) de la siguiente manera: después de aceptar el pago para realizar el asesinato, Xi Guang-An subcontrató la tarea a Mo Tian- Xiang, quien luego subcontrató la tarea a Yang Kang-Sheng, quien luego subcontrató la tarea a Yang Guang-Sheng, quien luego subcontrató la tarea a Ling Xian-Si, y cada sicario alistado posteriormente recibió un porcentaje menor de la tarifa, y nadie realmente cometió un asesinato". Referenciado en la prensa China. Premio de Entomología: "Por reunir pruebas de que muchos entomólogos (científicos que estudian insectos) temen a las arañas, que no son insectos" en American Entomologist. Premio de Medicina: "Por diagnosticar una afección médica no reconocida durante mucho tiempo: misofonía, la angustia de escuchar a otras personas hacer sonidos de masticación" en PLoS ONE. Premio a la Educación Médica (en este caso cito a los premiados por su gran relevancia) a Jair Bolsonaro de Brasil, Boris Johnson del Reino Unido; Narendra Modi de la India; A. Manuel López Obrador de México; Alexander Lukashenko de Bielorrusia; Donald Trump de USA; R. T. Erdogan de Turquía; Vladimir Putin de Rusia y G. Berdimuhamedow de Turkmenistán, "por utilizar la pandemia Covid-19 para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos". Aclaremos que Alexander Lukashenko ya obtuvo en 2013 el Ig de la Paz por ilegalizar aplaudir en público. El premio fue compartido con la policía de Bielorrusia por detener a un hombre manco al intentar aplaudir.

Concluyo con una duda: en 2009, el Ig de Salud Pública fue concedido a tres científicos "por inventar un sostén que, en caso de emergencia, se puede convertir rápidamente en un par de mascarillas protectoras, una para la portadora del sostén y otra para ser donada a otra persona (patente U.S. patent # 7255627, 2007)". ¿Estará siendo usada en la actualidad? La marca Ebbra así lo anuncia.