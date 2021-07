Solicitan la instalación de paneles informativos en los accesos a la playa nudista de Cantarrijan

Pese a estar situada en el paraje natural de Maro-Cerro Gordo, en pleno corazón de la Costa Tropical granadina, la playa de Cantarriján es para mucha gente una gran desconocida, lo que la convierte en uno de los lugares ideales y perfectos para poder disfrutar plenamente del mar sin necesidad de llevar nada puesto y de una forma tranquila y sin los agobios de otras riberas del litoral granadino. Algo que desde la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján (AAPNC) siguen reivindicando continuamente y de forma activa.

Una playa, la de Cantarrijan, que se encuentra situada en una cala ubicada entre La Herradura, en Almuñécar y Maro (Málaga) y que tiene como mejor forma de acceder a ella a través de la carretera N-340, no obstante, el acceso a esta playa carece de información así como de señalización y de recomendación sobre el uso de la desnudez.

Por ello y tras haber realizado previamente una solicitud a la Junta de Andalucía desde AAPNC han iniciado una campaña de recogida de firmas en la que se pide que se instalen unos paneles informativos en los accesos a esta playa para que todo el mundo que decide pasar el día sepa que se trata de un lugar nudista.

Firmas que son necesarias para que la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía reconsidere su decisión de no señalizar este acceso al no considerar que sea necesario este tipo de cartelería en los límites de un Espacio Natural, y por no estar vinculado al uso público y la gestión del espacio.

La AAPNC alega que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), se basa en los principios y objetivos de gestión del uso público establecido por el documento de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), en el cual se promueve el uso público, con la información, dotación de equipamientos y recursos necesarios para este fin.

Hecho por el que inciden en la necesidad de que se coloque un cartel informativo que indique la existencia de ésta playa nudista en sus accesos, sobre todo "cuando se cobra por acceder a ella" entre los meses de junio a septiembre.

Además destacan que desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible se pone en marcha cada año un servicio de autobuses lanzadera para poder acceder hasta los arenales de la zona con un coste de dos euros por el billete de ida y vuelta.

Por lo que esta asociación pide que se señalice el acceso a la playa como "Playa Nudista de Cantarriján", como consta oficialmente en el Gobierno Civil y en el Ayuntamiento de Almuñécar desde 1982, además de por la propia Consejería de Turismo.

De esta forma, quieren que los visitantes estén informados de la gestión del uso nudista oficial de la playa , sin significar que el acceso esté restringido a ninguna persona y que dicha playa, como todas las existentes en nuestro país, se encuentra abierta a toda la ciudadanía, sin exclusiones de ningún tipo.