Asistencia y compañía: una decena de voluntarios ayudan en los preparativos de la festividad de Todos los Santos en el cementerio de Motril

Mañana y tarde. Durante algo más de una semana un grupo de 10 personas voluntarias se han reunido en el cementerio de Motril para ofrecer su ayuda en todo lo posible. Durante estos días el camposanto motrileño experimenta un aumento de visitas para recordar a amigos y familiares con motivo del día de Todos los Santos, el problema es que en muchos casos, los vecinos, especialmente personas mayores, no pueden realizar el mantenimiento deseado de sus nichos sin una ayuda específica. Motivo por el un grupo de voluntarios, tras el llamamiento de la concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Motril, se reúnen diariamente en la puerta de la instalación municipal para ayudar a todo el que lo requiere.

"Ayudamos a la gente mayor y a la que tiene una movilidad reducida a limpiar los nichos, pintarlos, quitar las flores, o en algunos casos simplemente acompañarlos porque vienen solos, es un momento duro y solo buscan ese apoyo de una persona desconocida para sobrellevar este momento", explica María del Mar Lorenzo, una de las vecinas de Motril que no se lo pensó dos veces y se apuntó a la iniciativa. "Estoy dentro del grupo de difusión que tiene el Ayuntamiento y cuando lanzaron el anuncio me pareció algo muy bonito el poder ayudar sin esperar nada a cambio más allá de la gratitud".

En este sentido, reconoce que muchos aprovechan para estar un rato acompañados y "se abren en canal" para contarles sus vidas, "hacemos un 2x1, ayudamos y encima, acompañamos a quienes vienen a ver a su gente que ya no está físicamente con ellos pero quieren seguir año tras año recordándolos".

Un servicio que no solo demanda la gente más mayor. "Algunos días, sobre todo cuando empezamos con el voluntariado la semana pasada, que venía menos gente, nosotros mismos nos ofrecíamos para ayudar. En muchos casos no lo necesitan realmente, pero lo mismo requieren una escalera para poder acceder al nicho más cómodamente y nosotros se lo acercamos, o les hacemos compañía", añade.

Por su parte, Diana Ibarguen, indica que cuando le dijeron que buscaban voluntarios para acompañar y ayudar a la gente en el cementerio, le causó "mucha curiosidad". "La gente más mayor necesita ayuda para subir en las escaleras sobre todo y creo que es algo muy bonito ayudar a las personas que han perdido a sus seres queridos, aunque a muchos les cuesta pedir ayuda, cuando nos ven con el peto amarillo se acercan para preguntar y se ponen contentos cuando saben que estamos ahí para acompañarles".

En la misma línea, Sandra Ramírez, recalca la "gran experiencia" que está suponiendo este voluntariado al poder ayudar, sobre todo a "los abuelitos" que "están muy aferrados a sus seres queridos y vienen a limpiar las tumbas y mostrar sus respetos y en ocasiones no pueden, o no vienen porque sienten que no pueden".

Por último, la concejala de Salud y Consumo, Susana Peña, indica la importancia que tiene el "poder ayudar siempre a los ciudadanos con mayores necesidades, ya que se trata de un cometido básico desde la función pública" a la vez que recuerda que para las personas mayores este día es de "extrema importancia en sus vidas" por lo que conseguir que su tarea sea más fácil nos convierte a todos en "mejores ciudadanos".

Peña agradece "la labor encomiable" de estos voluntarios que "no dejaban de repetir que había sido un regalo el poder participar en algo así, principalmente por el gran cariño mostrado por la gente mayor, una experiencia sin duda que repetiremos en próximos años sin dudarlo".

La festividad de Todos los Santos es un momento muy especial para los motrileños y el cementerio recibe cientos de visitantes para honrar la memoria de sus difuntos. El 1 de noviembre se celebra con mucho fervor especialmente por las personas mayores, donde es tradición llevar a los cementerios ramos de flores y limpiar los nichos para mostrar respeto a sus seres queridos.