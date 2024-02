La Costa de Granada reclama al Gobierno el inicio de las obras de Rules

La Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, que engloba a 46 comunidades de la Costa Tropical, ha criticado el retraso que se está experimentando en el inicio de la construcción de las canalizaciones del Sistema Béznar-Rules, incidiendo en que, pese a que desde un primer momento se aseguró que las máquinas comenzarían a trabajar en enero, "aún no tenemos nada", y lamentan el "poco compromiso" con el inicio de las obras del desglosado 9.

El pasado diciembre se anunció que tras dos décadas de espera, reivindicaciones y muchas reuniones, las máquinas comenzarían a trabajar en el primer desglosado de las canalizaciones del Sistema de Béznar-Rules en el mes de enero. El Gobierno anunció el inicio del desglosado 9, el primero de los 11 tramos que componen el proyecto, y que permitirá asegurar el suministro de agua a una población de 350.000 habitantes y a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Sin embargo, los regantes lamentan que, pese a que han intentado solicitar información sobre el estado de las obras, remitiendo varias cartas al ministerio, no han obtenido ninguna respuesta. "Queremos explicaciones sobre como van el resto de los proyectos, solo nos ponen trabas tras preguntar como van y en que estado se encuentra la redacción del desglosado 3, que estaba en estudio ambiental, cuando tendría que haber finalizado en diciembre, y nos encontramos en febrero sin saber aún nada", lamenta el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados.

Al hilo, recalca que la obra tiene que estar certificada en agosto de 2026 "para que pueda entrar en fondos de Resiliencia, y saber lo que se acoge al 80% y lo que no", por lo que no pueden permitirse retrasos en la obra para que tanto el 9 como el 3 estén terminados para esa fecha. "No se puede olvidar que para que alguien pague por esta obra tienen que estar todos redactados y saber que nos va a costar, y eso tiene que ser como muy tarde en 2026".

Por otra parte, critica la subida de las tarifas del canon del agua que están experimentando los agricultores, que en algunos casos suponen un 300 y 400%, "pretenden colocarnos un importe por la Presa de Rules, la cual se hizo con Fondos Europeos, que no son cargables a los canon". En este sentido, asegura que han presentado diversas alegaciones, sin respuesta hasta el momento.

"No entendemos como la Junta de Andalucía pretende cobrarnos por algo que se ejecutó en su momento con Fondos Europeos", asevera.

En la misma línea, y durante la celebración de una sesión plenaria del Ayuntamiento de Almuñécar, donde se ha debatido una moción presentada por el grupo municipal de Almuñécar Unida para la Gente, en el que pedía prorrogar y aumentar la recarga del acuífero, instando al gobierno municipal a solicitar a la Junta de Andalucía una prórroga del permiso para la recarga del acuífero y que se aumente la cantidad recargada por encima de un hm³, el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha respondido que "la verdadera solución al campo de Almuñécar y La Herradura pasa por la construcción de las canalizaciones de las presas de Béznar y Rules".

Ruiz Joya ha reprochado al portavoz de Almuñécar Unida para la Gente que "el gobierno central nos prometió que a principios de enero iban a comenzar las obras. Estamos a primeros de febrero y no hay ni rastro de dicha obra. Curiosamente, esta moción viene de Izquierda Unidad, integrada actualmente en Sumar, que forma parte del gobierno central, pero la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, parece que está más entretenida negociando cosas en Waterloo, mientras nos sigue dejando a la Costa Tropical abandonados y una vez más sin cumplir sus promesas de comenzar las obras de las canalizaciones".

Y ha apuntillado que "en noviembre las prometieron y nada, para enero volvieron a hacer la promesa y nada, y hoy es 1 de febrero y las canalizaciones no han comenzado". En ese sentido, ha continuado, "no solo del famoso desglosado número 9, es que no sabemos nada del resto de desglosados. Así que una vez más la Costa Tropical de Granada queda marginada por el gobierno, mientras su grupo político local trae una moción como una cortina de humo, que es un parche, pero que no es la solución al problema del agua en nuestro campo".

Las obras de Rules, en marcha

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha manifestado que las obras del desglosado 9 de Rules están ya en marcha y comenzaron el pasado 8 de enero en Vélez de Benaudalla con la firma de los acuerdos con la Constructora San José, que será quién las ejecute.

Además, ha recordado que la empresa tiene un plazo de 29 meses para realizar la obra, y que estarán vigilantes para que se cumplan con los plazos., por lo que la empresa estaría realizando un acopio de materiales.

La primera vez que las conducciones derivadas de Rules aparecen en un documento oficial es en el Real Decreto 1664/1998 del 24 de julio, dentro de Plan Hidrológico de la Cuenta de la CHSE, en 2003, aunque antes de eso, en 2001, el sistema de Béznar-Rules fue declarado de interés general. Desde entonces las reivindicaciones han sido constantes ya que se aseguró que las canalizaciones llegarían tan solo dos años después de su finalización, y la espera se ha demorado en el tiempo.

Tras presentarse varios proyectos para su realización y asegurarse en varias ocasiones que era la definitiva, ha sido en los últimos años cuando las administraciones han conseguido ponerse de acuerdo, gracias al empuje de Comunidad de Regantes, Plataforma por las Infraestructuras y sociedad civil, para su realización.