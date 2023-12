Un "jarro de agua fría" en la Costa tras dejar fuera de la Red Transeuropea el tren Granada - Motril

Incomprensión, tristeza e impotencia entre los empresarios, instituciones y sociedad civil de la provincia que ve como el tren vuelve a pasar de largo por la Costa Tropical. Un sentimiento generalizado de desazón tras conocerse la decisión de que la conexión ferroviaria entre Granada capital y el Puerto de Motril se queda fuera de la planificación de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T), al menos de momento. La Costa, acostumbrada a tener que luchar y reivindicar con uñas y dientes sus infraestructuras, vuelve a sentirse olvidada.

Hace escasamente un mes la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa convocaba a instituciones, administraciones y organismos de la provincia de Granada para la firma de un manifiesto institucional en apoyo a la conexión ferroviaria Granada-Motril. Una reunión en la que el ánimo entre entidades, dirigentes políticos y agentes sociales era de esperanza y posibilidades, e instaban al Gobierno de España para que, "en cumplimiento de sus compromisos", tramitase la aprobación en el seno del Consejo y Comisión Europea de la línea de conexión ferroviaria, para que esta quedase incluida en el documento definitivo de revisión del nuevo reglamento de la Red Transeuropea de Transporte. Motivo por el que tras conocerse la decisión de la Comisión Europea de Transportes de declinar la enmienda para incluir la conexión en la red transeuropea, ha sentado como un "jarro de agua fría".

El presidente de la Cámara de Comercio de Motril y miembro de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa, Julio Rodríguez, ha lamentado la decisión que echa por tierra el trabajo de "multitud de instituciones y personas que han estado trabajando y apoyando el proyecto. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo y una vez más la provincia se encuentra en una situación de agravio comparativo con respecto a otras provincias que tienen las mismas circunstancias". "Ahora nos toca trabajar para que la próxima vez que se vuelva a dar la posibilidad, que nuestro proyecto esté mejor armado, algo que tiene mucho que ver con la posición del Gobierno de España".

Rodríguez ha indicado que desde Granada se ha realizado todo el trabajo que se tenía que hacer, "se han juntado muchos factores que han permitido que todo el mundo se ponga de acuerdo -partidos políticos, empresarios, sociedad- para apoyar públicamente el proyecto, el problema es que la Unión Europea no es una administración cercana, tienes que trabajar las cosas muy bien para que salgan adelante, y la sensación es de que ese trabajo no se ha hecho".

El presidente del ente cameral ha recalcado que esta es una de las vías para poder llevar a cabo la conexión ferroviaria, aunque no la única. "Están los fondos FEDER, y excepcionalmente los Next Generation, que se podrían aplicar a este proyecto si hubiera voluntad política, algo que han hecho, por ejemplo, con el AVE Madrid-Asturias. Al final se trata de tener voluntad y ver el proyecto como estratégico para la provincia".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha incidido en que la línea cumple todos los requisitos que exige la Unión Europea para ser incluida dentro de la Red Transeuropea, "en cada uno de los aspectos en los que se refiere, como nudo logístico más importante de la provincia, cohesión territorial, resiliencia o la eficiencia energética. Una documentación técnica que hemos entregado tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea para que la línea pudiese prosperar, algo que no ha servido de mucho".

García Fuentes ha incidido que en los trílogos que "el Gobierno tenía que defender con vehemencia, finalmente el documento provisional, no recoge la conexión ferroviaria del único puerto de interés general que no tiene ese tipo de conexión ferroviaria".

Pese a que se trata de un documento provisional, en el que aún se pueden realizar cambios, el presidente de la Autoridad Portuaria ha incidido en que si sale adelante y no se incluye la línea en el documento definitivo, "perderíamos una oportunidad histórica, tendríamos que esperar a la nueva revisión, sin fecha en el horizonte, y a partir de ahí volver a trabajar para que entre en alguna de las redes previstas con un establecimiento de plazo".

Desde los distintos organismos y administraciones implicadas han asegurado que seguirán trabajando en el desarrollo de estas infraestructuras en la que creen y confían, tal y como ha quedado plasmado en la firma del manifiesto institucional en apoyo a la conexión ferroviaria, realizada en hasta tres ocasiones. "No hay ningún tipo de excusas porque hay un anteproyecto técnico que sostiene la viabilidad de la línea, hay un estudio que justifica su idoneidad y encaje en las determinaciones del reglamento, y un estudio que justifica su viabilidad económica, así como el impacto económico que tendría en toda la provincia de Granada".

De la misma forma, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, ha insistido en que este tipo de noticias no van a desanimar a administraciones e instituciones a seguir trabajando por los intereses de la Costa, "debemos seguir unidos y trabajar juntos, instituciones, partidos políticos, empresarios y asociaciones para conseguir lo más pronto posible todas las infraestructuras que necesita la comarca". También ha asegurado que la decisión adoptada no les hará "cejar en el empeño, buscaremos nuevas alternativas para seguir trabajando y conseguir a la mayor brevedad el tren, pero también los espigones o las canalizaciones de Rules".

Algo más crítica, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha calificado que la noticia es un "regalo de Europa" en forma de "carbón", ya que "a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía, además de la sociedad civil y de la propia Plataforma por lasInfraestructuras de la Costa Tropical y sus asociaciones, Europa ha hecho oídos sordos y no va a incluir esta línea importantísima dentro del mapa ferroviario europeo".

En este sentido, ha lamentado que Europa no vea el proyecto como "una necesidad", ya que "teníamos la esperanza de que se incluyera y ahora vamos a esperar otros diez años para que se vuelva a abrir la opciónde incluir nuevas líneas dentro del trazado ferroviario europeo". Además, ha señalado que "el Gobierno central no habrá presionado lo suficiente para incluir esta línea". La noticia cae como un jarro de agua fría sobre toda la comarca ya que estas infraestructuras son más que necesarias para el desarrolloeconómico, crecimiento, empleo y conectividad de esta zona.

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado que el Gobierno andaluz ha acogido con "sorpresa" y "estupefacción" la decisión sobre la conexión ferroviaria. "No nos explicamos las razones de una exclusión que mantiene al Puerto de Motril como el único puerto de interés general del Estado sin conexión ferroviaria, pese a ser vital para la economía de la Costa Tropical y de toda la provincia de Granada".

Al hilo, Díaz ha indicado no entender "cómo Europa deja fuera un proyecto sólido, con gran respaldo social y que generará también importantes beneficios medioambientales. Esta decisión es un jarro de agua fría para los granadinos, que habían puesto sus esperanzas en la unidad en torno a la inclusión del tren Granada-Motril, más aún cuando en abril se aprobó la propuesta en el Parlamento europeo".

Además, ha incidido en que el Gobierno de España, que "se comprometió a lograr la inclusión del proyecto y que ha ostentado este semestre la Presidencia española de la UE, debe dar explicaciones y justificar las razones por las que no se han tenido en cuenta las legítimas reivindicaciones de la Costa Tropical. Al ser sólo un acuerdo provisional, todavía están a tiempo de remar en la misma dirección del Gobierno andaluz y hacer saber a la Unión Europea la importancia capital que tiene esta conexión por tren".

La europarlamentaria Clara Aguilera ha asegurado que seguirán trabajando para situar el tren a Motril como "una prioridad de las políticas europeas de transporte", y ha subrayado que el PSOE "mantendrá la defensa" del proyecto, además de seguir trabajando "intensamente" para que la infraestructura "se convierta en una realidad".

Aguilera ha recordado que "fue la delegación socialista en el Parlamento Europeo la que impulsó el registro de la citada iniciativa para que se incluyera el tramo Granada-Puerto de Motril en la Red Global FerroviariaEuropea y pudiera optar en un futuro a fondos europeos". Y ha incidido en el apoyo expreso del Gobierno deEspaña al tren a Motril, como así lo puso de manifiesto en su visita a Motril el pasado mes de abril la que fuera ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien valoró la "necesidad" de esta conexión entre la capital y el litoral granadino.

Y ha lamentado que finalmente "no haya prosperado esta enmienda por decisión de la Comisión Europea de Transportes que no ha aceptado enmiendas que no estuvieran sustentadas por informes técnicos de la UE".