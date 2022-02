Denuncian la preocupación de pacientes con afecciones cardiacas por falta de especialistas en el Hospital de Motril

El PSOE muestra su preocupación por el deterioro que sufre el Hospital Santa Ana de Motril tras conocerse que en el mes de abril el área de Cardiología del citado centro se quedará sin médicos especialistas. Algo que ha generado una gran inquietud entre la población de la Costa de Granada, al prestar un servicio a una población que ronda las 150.000 personas.

Motivo por el que la secretaria general de los socialistas motrileños, Flor Almón, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación Mucho Corazón, José Antonio Maldonado, para conocer de primera mano cómo está afectando a los pacientes.

Maldonado ha trasladado a Almón, la preocupación de la Asociación Mucho Corazón por una situación anormal y que supone un riesgo para la salud de muchas personas en Motril, la Costa Tropical e incluso de la Alpujarra.

"El problema es que en el Hospital de Motril había cuatro especialistas en Cardiología y, a día de hoy, solamente quedan dos, que están saturadas de trabajo y probablemente causen baja en abril, quedando los 150.000 habitantes de la Comarca sin un servicio médico esencial", ha explicado.

Y ha añadido que "tampoco hay rehabilitación cardiaca. Para hacerla, los pacientes tienen que irse, en el mejor de los casos, a Granada. La cerró el anterior gerente. Decía que no tenía espacio. La asociación ofreció sus instalaciones pero éste se negó, dejándolos sin este servicio".

"El Hospital debería tener de siete a nueve cardiólogos", ha indicado Flor Almón, que ha pedido al PP que atienda las demandas de 'Mucho Corazón', "que son las de Motril y la Comarca".

La socialista ha incidido en que "la consejería de Salud debería ofrecer incentivos para atraer a especialistas médicos pero no le interesa porque está desmantelando la sanidad pública para favorecer a la privada. En el Hospital de Motril, por no haber, no hay ni gerente y ante eso, nos preguntamos qué gestión ha hecho la alcaldesa ante sus compañeros de partido. Ninguna".

"La Junta debe solucionar el caos que existe en el Hospital Santa Ana de Motril. Es su responsabilidad, como es responsabilidad de García Chamorro reaccionar y dar respuesta a los problemas reales de la gente. Tendría que gestionar, pero eso no se le da bien. Lo suyo son las fotos", ha aseverado.