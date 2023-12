Discrepancias entre partidos tras quedarse el tren Granada - Motril fuera de la Red Transeuropea

Las reacciones tras conocerse la decisión de que la conexión ferroviaria entre Granada capital y el Puerto de Motril se queda fuera de la planificación de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) son constantes. Tras conseguir la unión de partidos políticos, administraciones y empresarios para luchar por los intereses de toda la provincia, el anuncio negativo ha sentado como un 'jarro de agua fría' y provoca las primeras discrepancias entre partidos.

Pese a que los empresarios piden unión para seguir trabajando por los intereses de la Costa, y buscar la forma de que la conexión ferroviaria llegue 'a buen puerto', el cruce de acusaciones no ha tardado en aparecer.

Por un lado, el presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, ha indicado que en su formación ha echado en falta una "implicación con mayúsculas" del Gobierno en la defensa del proyecto de conexión ferroviaria entre Granada y Motril ante la Unión Europea, y ha pedido al Ejecutivo central que "priorice esta conexión ferroviaria y defienda ante la Comisión Europea los intereses de nuestro país y en particular de nuestra provincia".

En la misma línea, el diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas ha pedido al Gobierno de España que "asuma de una vez sus responsabilidades con la provincia, abandone la autocomplacencia y actúe" para que esta infraestructura "sea una realidad".

Rojas ha lamentado la mala noticia, "nos jugamos mucho y hemos trabajado desde diferentes ámbitos para que esta infraestructura saliera adelante. Un arduo camino en el que, lamentablemente, no siempre hemos contado con el apoyo de nuestro Gobierno que debe de una vez ponerse al frente de los intereses de una provincia castigada por su inacción2, a la vez que ha instando al Gobierno de Sánchez, como responsable de la Presidencia de la Unión Europea, a que dé explicaciones y justifique las razones por las que la infraestructura granadina, junto a otras andaluzas, no han sido tenidas en cuenta. "El Gobierno tenía que haber puesto de manifiesto que esta línea es imprescindible y no lo ha hecho. Vamos a pedir explicaciones en el Congreso porque la actitud del Gobierno ha sido pasiva".

Además, ha incidido en que no se puede permitir que el puerto de Motril "sea el único de interés del Estado que se quede sin conexión ferroviaria. No podemos permitir que nuestra tierra siga estando en el furgón de cola de las conexiones ferroviarias". Y ha asegurado que no se quedarán "de brazos cruzados" y exigirán que se atiendan las reivindicaciones. "Tenemos que pelear por el presente y por el futuro de nuestra provincia y por una conexión ferroviaria que supondría todo un revulsivo uniendo el puerto con la ciudad, lo que generaría un sinfín de nuevas oportunidades paliando, además, el déficit de comunicaciones que sufrimos los granadinos".

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha reafirmado el compromiso con el proyecto ferroviario y ha asegurado que su formación continuará defendiendo y trabajando como hasta ahora para que esta infraestructura sea una realidad, pidiendo a su vez al PP a "evitar la confrontación".

Entrena ha rechazado las críticas vertidas por el PP hacia el Gobierno de España y ha instado, también a las administraciones que gobierna, a que en primer lugar pidan explicaciones a la comisaria europea de Transportes, Adina-Iona Valean, que "es miembro del Partido Popular Europeo y preside el órgano que no ha aceptado la enmienda que fue impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista".

"Los responsables y dirigentes populares podían solicitarle explicaciones a ella, responsable de la Comisión que ha decidido excluir esta conexión entre la capital y el litoral de la Red Global Ferroviaria Europea y que, por tanto, no pueda optar a fondos europeos".

En esta línea, ha rechazado que ahora intenten confundir a la opinión pública y desviar la atención para criticar precisamente a quien ha apoyado desde el primer momento este proyecto, incluso con una visita de la que fuera ministra de Transportes Raquel Sánchez a la ciudad de Motril, al igual que lo han hecho numerosos agentes económicos, colectivos, partidos políticos y la Autoridad Portuaria.

"No nos detendremos. Tenemos mucho trabajo adelantado. El proyecto Granada-Puerto de Motril ha concitado un consenso que es el que ahora debemos mantener para conseguir que este proyecto prospere y pueda entrar en futuras revisiones o ampliaciones de la Red Transeuropea de Transportes", ha explicado Entrena.

De igual forma, el dirigente provincial socialista ha subrayado el respaldo de su partido con el desarrollo a esta infraestructura y de todos los proyectos que supongan un impulso para el desarrollo de Granada, así como su mano tendida con todas las partes interesadas para avanzar en esta conexión ferroviaria.

En la misma línea, la europarlamentaria del PSOE Clara Aguilera ha asegurado que desde su formación, con el resto de agentes políticos, sociales y económicos de la costa de Granada, seguirán "trabajando para situar el tren a Motril como una prioridad de las políticas europeas de transporte".