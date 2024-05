El Gobierno detecta deficiencias en seguridad que impiden abrir el nuevo centro de inmigrantes de Motril

El Ministerio del Interior ha detectado una serie de deficiencias de seguridad en las instalaciones del nuevo Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril que impiden su apertura hasta que sean subsanadas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Se trata de deficiencias en sistemas eléctricos y en otros puntos de las instalaciones que habrán de ser corregidas antes de la puesta en marcha del centro, para lo que no hay fecha concreta, según precisan las mismas fuentes.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentan que aún no se sepa cuándo va a entrar en funcionamiento esta infraestructura que "lleva finalizada cerca de dos años" y señalan a la falta de efectivos como uno de los principales obstáculos para su apertura.

El secretario general del SUP en Granada, César Calín, ha relatado a Europa Press que, a diferencia de las actuales instalaciones que permanecen cerradas cuando no hay inmigrantes, el nuevo CATE requerirá de una custodia policial permanente, pero aún no se ha fijado cómo se va a cubrir. "Estamos bajo mínimos, es imposible detraer agentes de otros sitios", ha expuesto.

Así, considera "significativo" que desde el Gobierno se aluda a un "problema de seguridad" para justificar un nuevo retraso en la apertura de las instalaciones cuando se trata de una "obra nueva que debe llevar aparejados todos los protocolos de seguridad" y ha urgido la revisión del Catálogo de Puestos de Trabajo para que se ajuste a la población y necesidades reales de Motril.

"Llevamos así 30 años con una ciudad que ha crecido mucho; antes no había ferrys, ni la actividad del puerto, ni la inmigración se había disparo como ahora", narra el secretario general del SUP, quien advierte de que el catálogo de puestos de trabajo de Granada capital y Baza también están "obsoletos", de modo que falta mucho personal y es "imposible" detraer efectivos de otros sitios para dar cobertura al nuevo CATE.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ya admitió el pasado diciembre el retraso acumulado en la apertura de este nuevo centro que atribuyó a una serie de "incidencias" y "modificaciones" durante la ejecución del proyecto, confiando "en que entre "pronto" en funcionamiento, pues, según dijo, en ese momento sólo estaba pendiente de la instalación de los sistemas informáticos.