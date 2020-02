El Gobierno oculta a Podemos el motivo de la escala de un barco saudí con armas en el Motril

Ahora, la no respuesta del Gobierno que se remite a la confidencialidad y a la legalidad vigente tiene una lectura política , ya que supone la ocultación de información del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez con sus aliados de Unidas Podemos con la vicepresidencia de Pablo Iglesias.

Durán señaló que Granada "no puede ser cómplice de que se cargue o se reposte gasolina para que después, el material que se transporta llegue a Yemen para destrozar vidas inocentes".

El Bahri Hofuf , barco que normalmente ha utilizado el Puerto de Santander para cargar material de guerra, atracó el pasado 14 de enero martes en la dársena granadina. Una visita que no pasó por alto Podemos, que ese mismo día protestó por la presencia de este buque durante ocho horas en el Puerto de Motril y ya anunció que solicitaría información tanto al Gobierno como a la Subdelegación y a la Autoridad Portuaria de la capital costera.

Otro barco saudí, el 'Bahri Jazan', ya atracó en Motril en 2018 con protesta de Podemos

No es la primera vez que Podemos pide información al Gobierno sobre la presencia de un barco saudí en territorio granadino. Fue Ana Terrón, la entonces diputada de UP y ahora en Más País, la que en 2018 registró una pregunta al Congreso de los Diputados solicitando respuestas sobre el Bahri Jazan, un barco que atracó en Motril y que según Terrón transportaba armamento para ser usado en los ataques a Yemen. La pregunta sobre el barco Bahri Jazan se basaba en que "distintas formaciones y organizaciones de la sociedad civil denuncian que supuestamente dicho barco transporta armamento para Arabia Saudí en su guerra contra Yemen". En concreto, Terrón pedía aclarar si "tiene constancia de la llegada de este barco al puerto de Motril y de la carga que transporta", para que "dé certidumbre" a los motrileños de que la dársena "no se usa como base de operaciones para transportar armas destinadas al exterminio de Yemen".