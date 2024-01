De Motril a Sudáfrica: el proyecto solidario que busca ayudar a las mujeres de Bushbuckridge para mejorar su calidad de vida

Un viaje para descubrir la flora y fauna de Sudáfrica fue el punto de partida para dos vecinas de Motril, Pilar Díaz y Caridad Tallafigo, para emprender un proyecto solidario con la idea de ayudar a otras comunidades a proporcionarles las habilidades y capacidades necesarias para su progreso, con la intención de que pudiesen construir un futuro mejor. Estas vecinas de la costa solicitaron a la agencia de viajes una mujer guía para su recorrido por el Parque nacional Kruger, la reserva natural de animales más importante del sur de África. Hasta allí se desplaza gente de todo el mundo para ver a los cinco grandes -búfalo, elefante, león, leopardo y rinoceronte-, sin embargo ellas estaban más interesadas en la observación de aves y pequeños mamíferos, y conocieron a Dominique Khoza.

"Hace mucho tiempo teníamos la idea de que queríamos ayudar a mujeres africanas, pero no sabíamos cómo ni dónde. Anteriormente habíamos estado en Senegal, Etiopía o Kenia, pero no había surgido el proyecto adecuado para embarcarnos y en el Kruger se cruzó todo, conocimos a Dominique que, sin saber que queríamos ayudar de alguna forma, nos contó que su sueño era trabajar por su cuenta y ayudar a otras mujeres, pero necesitaba un coche para poder independizarse, y tras varios días con ella le dijimos que le íbamos a ayudar. Le compramos el coche que necesitaba y en ese momento empezamos a viajar y a poner en marcha el proyecto", explica a Granada Hoy Pilar Díaz.

Al hilo, señala que en Sudáfrica se viven dos realidades: la que ve el turista y la que viven los lugareños. "Viven a una hora de coche del Kruger, el problema es que las carreteras que van directamente al parque están preparadas para el turista, en el momento que te mueves 100 metros de la ruta preestablecida todo cambia. Además, allí se aprovechan mucho de ellos, con la llegada de la pandemia, la empresa que lleva los coches turísticos recogió todo y se lo llevó a Ciudad del Cabo, se quedaron todos en la calle. Viven exclusivamente del turismo, por lo que buscamos fomentar el turismo en el distrito de Bushbuckridge para que sea el motor de creación de nuevas empresas y oportunidades de empleo para la comunidad".

De esta forma surge 'Ellas en Acción Yinhla Women Foundation', una asociación que pretende ayudar a las mujeres de Bushbuckridge, en la provincia de Mpumalanga, a mejorar su calidad de vida a través del empoderamiento para el éxito sostenible de la comunidad. Se centran, además de en mejorar las oportunidades de empleo, en el fomento de la igualdad de género, la salud y el bienestar de las mujeres.

Y todo ello acondicionando las villas del lugar para atraer el turismo y que lo propios habitantes del distrito sean los que mantengan y fomenten la economía circular. "La idea es educar medioambientalmente, que aprendan a reciclar, que tengan aquella zona limpia, que el agua llegue a todas las casas y después intentar darles las herramientas suficientes para que se formen en oficios relacionados con el turismo y que puedan vivir de ello", señala.

Un proyecto pensado a gran escala en el que trabajan poco a poco, que ya ha cambiado la vida de algunos de sus habitantes y por el que necesitan ayuda. Para ello han realizado una exposición y una presentación del libro 'Por los caminos del Kruger', un proyecto fotográfico solidario para apoyar el desarrollo personal y social de las mujeres en Sudáfrica, que se podrá visitar a partir de este viernes 12 de enero en el Almacén del Azúcar de la Fábrica del Pilar, y a través de www.ellasenaccionyinhlawomen.es

"El principal objetivo del libro es recaudar fondos, además de que la gente pueda conocer donde estamos. Aquí se entiende perfectamente porque hemos decidido emprender esta aventura en Sudáfrica, y todo el patrimonio natural tan impresionante que tienen, que es por lo que la gente va allí, y sin embargo esa riqueza no revierte luego en los propios habitantes", reseña Díaz.

Una pequeña familia de solidaridad

No habla español, sin embargo sabe perfectamente de lo que se está hablando. Dominique presta atención a todo lo que pasa, en algunos momentos desvía la mirada y suspira. Es la primera vez que está en España, ha venido a pasar unos días con la familia de Pilar y Caridad para presentar su proyecto, y no deja de agradecer la oportunidad. Para ella conocer a estas dos mujeres supuso un antes y un después, no puede evitar romper a llorar cuando recuerda el momento en el que le ofrecieron su ayuda desinteresada.

"Fue un momento increíble. Al principio empezó todo de una forma inocente, porque Pilar y Caridad eran las turistas y yo la guía, pero vi la cámara que llevaba Pilar que solo quería ver pájaros, no era la típica turista que iba a ver a los cinco grandes, fue un momento un poco terrorífico pero agradable porque solo me preguntaba por los pájaros y ella sabía más que yo. Unos diez minutos antes de terminar el safari, porque al día siguiente iban con otro guía y ya no nos veíamos más, estuvimos hablando y les conté que mi sueño era tener mi propia compañía, una compañía de mujeres, y cinco minutos después me dijeron que estaban planteándose comprarme el coche que hacía falta para empezar todo. Me quedé en shock, empecé a llorar, era mi sueño pero pensaba que era imposible", cuenta Dominique Khoza.

Cuando lo imposible se hace realidad. "No podía ni creerlo, al principio pensé: vale, me lo han dicho pero, ¿será verdad? A día de hoy, tres años más tarde de comprar el coche, sigo sin creérmelo", añade. Dominique pudo montar su propia compañía turística -Bazafi Safari Tour- pero la llegada de la pandemia no ayudó a la llegada de turistas, por lo que poco a poco va retomando el trabajo. Gracias a esta ayuda recuperó la esperanza, empezó a sentirse más segura de sí misma y empezó a cambiar su forma de ver las cosas, "empecé a pensar que si trabajaba duro podría tener la oportunidad de ayudar a otras mujeres y de mejorar nuestra vida".