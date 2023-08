Motril guarda un minuto de silencio por el asesinato machista de Encarni

Con el sonido de las campanas de la Iglesia de la Encarnación de fondo, Motril ha guardado silencio para recordar a Encarni, después de confirmarse que su muerte, el pasado 6 de mayo, no fue a causa de un accidente de tráfico, sino que fue asesinada presuntamente por su pareja, quien horas después se quitó la vida. Varios centenares de vecinos y autoridades políticas y civiles han realizado un minuto de silencio en señal de repulsa y para condenar públicamente el primer asesinato machista perpetrado en la provincia de Granada en lo que va de año. Un acto que ha sido replicado en varias ciudades españolas.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado instructor recibió este miércoles las diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción 4 de Granada. Según las primeras declaraciones que ofreció el marido de la víctima, quiso evitar un obstáculo en la carretera, dio un volantazo y provocó que el coche se saliese de la vía, cayendo por un desnivel de unos tres metros. Las investigaciones del caso se centraron en el accidente ya que había indicios para pensar que podría ser simulado, entre ellas, que podría haber utilizado una barra de hierro para golpear el coche después del siniestro para dar sensación de que el golpe habría sido mayor.

Además, los datos definitivos de la autopsia han confirmado que la muerte de la víctima no es compatible con el accidente de tráfico y que falleció por asfixia. Por otro lado, los profesionales que acudieron al lugar del accidente pudieron advertir de que la temperatura de la víctima no era compatible con una muerte en el acto y que el siniestro no parecía de la suficiente gravedad como para ocasionar heridas mortales.

Posteriormente, el marido avisó a la familia de que iría a su domicilio de Playa Granada a por ropa para las hijas de ambos, y más adelante se quitó la vida.

La noticia causó una gran conmoción en la capital de la Costa Tropical, ya que era una pareja muy conocida y querida por sus vecinos. Cuando se celebró el entierro el pasado 8 de mayo cientos de vecinos se trasladaron al tanatorio municipal para despedir a la pareja, todo eran buenas palabras para "una joven motrileña de una familia muy conocida" y "querida" en tanto su madre tiene un comercio muy popular en el centro de Motril.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que la iniciativa se hace en "repulsa por los asesinatos machistas y en solidaridad con la familia" y ha lamentado que en esta ocasión "nos toca muy de cerca al ser una motrileña la victima" y que "Encarni era una persona muy querida y conocida Motril perteneciente a una familia trabajadora".

Sobre los hechos, ha destacado que ayer recibieron un auténtico "jarro de agua fría" al saber que "las sospechas se confirmaban y había sido víctima de violencia machista". "Con este minuto de silencio queremos mostrar nuestra máxima repulsa hacia cualquier tipo de violencia hacia la mujer y mostrar nuestra solidaridad con la familia".

Por su parte la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha destacado que con la de Encarni, son ya 37 las mujeres asesinadas por violencia machista en España, 41 en el caso de la provincia de Granada desde que se contabilizan en 2003, y además ha precisado que "ella no había denunciado", previamente ninguna violencia por parte de su marido.

López Calahorro ha incidido en la necesidad de denunciar y ha animado a "aquellas mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género a que se pongan en contacto con los profesionales a través del teléfono 016, o mediante cualquier tipo de instrumento que se tenga al alcance para que se puedan escuchar esas voces y podamos protegerlas".

En la misma línea, el delegado del Gobierno en la Junta, Antonio Granados, ha resaltado la repulsa desde el gobierno autonómico ante este tipo de violencia, "seguimos trabajando en la concienciación en valores desde los más pequeños a nivel educativo, y sobre todo en el trabajo de concienciación, esfuerzo y apoyo a todas las mujeres que puedan sufrir o estén sufriendo cualquier circunstancia que pueda implicar violencia de género".