El Ayuntamiento de Motril no cede su estadio municipal para el partido entre amigos de Luis Rubiales y suspende el encuentro

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, había pedido jugar el partido entre sus amigos en el estadio municipal Escribano Castilla de Motril, previsto para las 20:30 horas de este sábado, a puerta abierta a pesar de los problemas de seguridad que podría suponer ante la concentración de grupos feministas para protestar contra el presidente.

Pero finalmente este partido no se va a jugar. El Ayuntamiento de Motril ha suspendido "dentro de las competencias municipales de las que dispone, el partido de fútbol organizado por el CF Motril que se iba a celebrar en el Escribano Castilla. Por lo tanto, Rubiales no jugará el encuentro tal y como anunció en la Asamblea de la Federación este viernes en su polémica compaecencia de prensa en la que no dimitió tras los hechos acontecidos en la final del Mundial De Fútbol Femenino 2023.

En un escueto comunicado, y "ante la posibilidad de que se produzcan actos que puedan suponer un posible delito de alteración del orden público", el Consistorio motrileño ha decidido que el partido finalmente no se dispute, ante la posibilidad de que existan problemas de seguridad.

El encuentro contaba con el apoyo de los clubes CF Motril, CD Costa Tropical y Puerto de Motril, y se había denominado como Amigos de Luis Rubiales. Estaba previsto que se celebrara en este estadio municipal a puerta cerrada para evitar posibles altercados, pese a que Rubiales había informado a su círculo más cercano que quería que este fuera con público y que de no ser así no jugaría.

Estaba previsto que a la misma hora que se disputaba el partido, a las puertas del recinto, tuviera lugar una concentración de entidades feministas para realizar una pitada y mostrar su repulsa por los hechos y expresar su protesta por el beso en la boca que le dio a la jugadora selección española Jenni Hermoso en la final del Mundial y su comportamiento en el palco. Con la suspensión del partido habrá que esperar a ver cuál es el movimiento de las organizaciones convocantes, y si se mantiene la protesta o se desplaza a otro lugar.

Luis Rubiales sorprendió este viernes a la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al anunciar que no dimite de su cargo de presidente, como comunicó ayer a su entorno cercano, y denunció que en su caso "se está ejecutando un asesinato social" del que se defenderá en los Tribunales, aunque pidió perdón "sin paliativos" por lo ocurrido tras la final del Mundial femenino.

Los organizadores aseguraban que el partido estaba "programado para jugar en el Polideportivo desde hace varios meses entre un grupo de compañeros y amigos de Luis Rubiales, como hacen desde hace mucho tiempo, coincidiendo con las vacaciones de la RFEF", pero precisaron que los acontecimientos de última hora y los actos convocados por distintas asociaciones a la puerta de la instalación deportiva "han hecho que lo cambiemos de sitio y hora".