El PP de Granada quiere que el Gobierno incluya partidas para los once proyectos de las canalizaciones de Rules

Dos semanas después de que se presentaran los Presupuestos Generales del Estado para 2023, las cuentas estatales siguen dando vueltas sobre todo en la Costa Tropical. Infraestructuras viarias, espigones y, como siempre, las canalizaciones del sistema Béznar-Rules. Y en esto se ha centrado el diputado nacional del Partido Popular por Granada, Carlos Rojas, que ha pedido al Gobierno central a que "rectifique" e incluya consignación presupuestaria específica en los PGE del año que viene garantizando la ejecución de todos los desglosados pendientes de las canalizaciones de Rules. Ahora mismo están en marcha las redacciones de los proyectos 3 y 9 correspondientes a la primera fase. Rojas pide ya asignaciones para los ocho restantes, los cuales se desarrollan en otras cuatro fases de obra sucesivas.

"El Gobierno de Sánchez sigue sin atender los intereses generales de la provincia de Granada", ha dicho Carlos Rojas en referencia a lo que considera "partida ridícula" contemplada en los Presupuestos del Estado, los cuales recogen 800.000 euros para solo dos tramos. El popular ha recordado que hay once proyectos constructivos y "hay que aprovechar los fondos europeos para hacerlos todos a la vez. No partirlos de manera que nos lleve a un horizonte de 2050 y de eso no se da cuenta el Gobierno socialista".

Asimismo, el diputado nacional ha lamentado que después de cinco años del Gobierno de Pedro Sánchez y tras anuncios y promesas del Partido Socialista, "la realidad es que no hay ni una sola tubería. No se ha puesto en construcción ninguno de los tramos que tenían que estar ya en marcha de la presa". Por ello, ha asegurado que "el Gobierno tiene que concienciarse y mover ficha ya que estas tuberías vendrían a resolver problemas económicos en la costa y que pondrían en regadío muchas tierras" en un contexto además de fuerte sequía que está afectando de manera extraordinaria a la provincia granadina.

Junto al diputado nacional, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha elevado "la voz de emergencia al Gobierno de Sánchez" ante la "situación catastrófica de nuestro campo". El primer edil ha recordado que en el caso de la localidad sexitana afecta al desglosado número 3 pero ha incidido en la necesidad de que haya consignación presupuestaria para todos los tramos pendientes. "Que se pongan a trabajar y que vengan y vean la desesperación de nuestros agricultores. El campo de Almuñécar se morirá por culpa de que estas canalizaciones no sean una prioridad para este Gobierno y se perderán mil puestos de trabajo directos".

Ambos han recordado que ya son muchas las iniciativas promovidas por el Partido Popular en las diferentes instituciones a fin de que el Gobierno de Sánchez sea sensible a las necesidades y la realidad de Granada y, en este caso, de la costa y que seguirán alzando la voz donde sea necesario para que Rules sea una realidad a corto plazo.