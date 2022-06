El Sindicato de la Policía de Granada denuncia reducción de los agentes para la OPE

A escasos cinco días para que se inicie la esperada Operación Paso del Estrecho, la última fue en 2019, el Sindicato Unificado de la Policía de Granada (SUP) denuncia la merma de un 50% de las plazas de refuerzo que se tenían previstas inicialmente en la Policía Nacional para desempeñar las funciones en el Puerto de Motril con la OPE.

Según denuncian desde el sindicato, de las 42 plazas convocadas para el refuerzo de la OPE en Motril solo se cubrirán 21. "El motivo no es que no haya peticionarios, sino que desde la Dirección no se ha permitido la salida temporal de estos compañeros de sus plantillas de origen", señalan.

En el escrito, exponen que "evidentemente a ningún responsable le interesa perder efectivos en su demarcación, pero no es menos cierto que es durante un tiempo limitado y para cubrir un servicio esencial para la ciudad de Motril y que a nuestro entender va a generar muchos problemas durante este verano en la ciudad".

Por todo ello quieren dejar constancia que al cubrir solo el 50% de las plazas que la administración designó en un primer momento, se va a "perjudicar a los servicios de seguridad que se efectúan en la ciudad de Motril".

Por ello solicitan a la Dirección General de la Policía que "cumpla con la convocatoria que ella misma ha publicado y se cubran las plazas convocadas para no perjudicar así al servicio policial".

Desde la Subdelegación del Gobierno por su parte, señalan que se ha reforzado el operativo tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil con 150 efectivos para que todo discurra con normalidad.

La Operación Paso del Estrecho, que ha sido presentada hoy en el Puerto de Motril, se realizará del 15 de junio al 15 de septiembre tras dos años de ausencia, y según las previsiones se espera dar servicio a más de 150.000 personas en la dársena motrileña.

Por otra parte, desde el SUP denuncian que, tras dos años de espera, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril continúa cerrado "sin fecha de apertura" pese a que desde el sindicato lucharon para que el proyecto saliera adelante.

En este sentido, señalan que desconocen las causas que motivan que el centro aún no se haya abierto, y que son muchas las "excusas" que trasladan desde la administración para no poder utilizarlo. "Tras la moción de censura se argumentó que al no haber presupuesto no se podía liberar la partida presupuestaria para finalizarlo, después que faltaban las conexiones a los servicios esenciales, la firma del convenio entre el Puerto y la Secretaría de Estado, que la obra sea entregada y recepcionada por Hacienda", indican mientras lamentan que la realidad es que "en plena época estival sigue sin entrar en funcionamiento".