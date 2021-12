Valoran de "éxito" la marcha por las reivindicaciones de la Costa de Granada

Algo más de veinticuatro horas después de que se diese por finalizada la gran manifestación convocada por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical para reclamar las canalizaciones de la presa de Rules, los espigones y el tren Granada-Motril, la resaca emocional vivida por los distintos agentes implicados es "muy positiva". Todas las expectativas que la organización tenía, se superaron con creces pese a ser un día laborable e implicaba, en la mayoría de los casos, tener que desplazarse hasta la capital y permanecer toda la mañana.

Un éxito de participación que desde la plataforma atribuyen principalmente al "gran esfuerzo realizado por los regantes y agricultores de Almuñécar y el Valle de Río Verde", que sumaban el grueso de los desplazados para manifestarse, a la que "se sumaron vecinos de diferentes puntos de la costa y provincia, solidarizados con nuestras justas reivindicaciones".

Los empresarios agradecen el apoyo mostrado por los 20 ayuntamientos que conforman el litoral de la costa de Granada, a la Mancomunidad de Municipios, así como a los distintos partidos políticos que dejaron de lado su ideología para sumarse a las reivindicaciones de una "costa castigada", como rezaba el manifiesto que escribió y leyó la periodista Mariló Joya. Sin olvidar a los distintos organizadores movilizados desde los municipios para "conseguir que todo fuera un éxito, sin problemas, cumpliendo todas las medidas de seguridad y actuando desde la responsabilidad personal".

Y por si quedaba todavía alguna duda, avisan que "esto no ha hecho más que empezar", continuarán con la hoja de ruta marcada y no descartan nuevas movilizaciones próximamente para no dejar que las reivindicaciones caigan en el saco del olvido.

Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, María José Sánchez, afirma que se demostró que "ha llegado la hora de ver realidades", y que unas "5000 personas" atestiguaron que "la unión hace la fuerza y los vecinos no pueden más".

Sánchez señala que "la Costa, más unida que nunca, está reivindicando las conducciones de Rules, los espigones, el tren, y todos unidos queremos decirle al Gobierno, y a las distintas administraciones que nos escuchen, que la Costa Tropical necesita esas importantes infraestructuras para poder desarrollarnos y mirar al futuro con esperanza".

"A pesar de ser un día laborable y que el sector primario no puede parar, la manifestación ha sido un éxito. Creo que ya no queda otra, que nos tienen que escuchar y que ya ha llegado la hora de ver realidades", concluye la presidenta del ente mancomunado.

En el caso de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, valoran de forma "muy positiva" la organización e implicación de los trabajadores, almacenistas, empresas agrícolas, comunidades de regantes y sector comercio y hostelero de Almuñécar- La Herradura, por su alto compromiso durante la jornada reivindicativa.

El presidente de la JCU, José Manuel Fernández, señala que "invadieron" la capital pese a la "difícil situación tanto sanitaria como laboral", y califica la movilización como un "rotundo éxito", así como la gran participación de Almuñécar desde donde partieron cerca de una veintena de autobuses, así como cientos de coches de particulares para demostrar que "la unión hace la fuerza".

Y concuerda con la Plataforma y la Mancomunidad en que "esto no acaba aquí", ya que "hasta que no estén completamente construidas las infraestructuras para el futuro de nuestra costa, vamos a seguir empujando y reclamando lo que en derecho nos pertenece".