Los agricultores de Almuñécar volverán a echarse a las calles por la situación "desesperante" del campo

Los agricultores de Almuñécar no saben de qué forma decir ya la situación de insostenibilidad en la que se encuentra el campo sexitano, el nivel de salinización del acuífero es alarmante, algunos pozos se encuentran sin agua, las plantaciones secas o a punto de quedarse sin producción, el campo se muere y la economía de cientos de familias en peligro. No pueden más, por eso han convocado una concentración y posterior marcha por las principales calles del municipio para el próximo 14 de dieciembre.

Una protesta promovida por las asociaciones 'Agua para el Campo' y 'Verde, Seco y Jate' que cuentan con el respaldo de las principales comunidades de regantes y comercializadoras de la zona, con la idea de mostrar su desacuerdo y preocupación por la pasividad ante un problema que afecta a cientos de familias y que no se toman medidas "reales" y de "urgencia" que termine de una vez con la falta de agua para el campo.

Doce horas. De ocho de la mañana a ocho de la tarde, los agricultores pararán su actividad durante doce horas y se concentrarán en la zona de la 'Carrera', para posteriormente iniciar una marcha por las calles del municipio. Esa solo es la antesala de lo que realizarán, ya que anuncian nuevas protestas y acciones reivindicativas. Lo están perdiendo todo y quieren que a las administraciones públicas les quede claro que no están cumpliendo con sus obligaciones y "están dejando morir a toda una comarca".

El presidente de la asociación Verde, Seco, Jate, José Luis Olivares, explica a Granada Hoy que los ánimos entre los agricultores es malo. "Hay fincas que ya son prácticamente irrecuperables, no sabemos que hacer, algunos incluso se llevan cubas de agua para intentar echarles algo y aguantar como se pueda. Es muy triste que se haya dado lugar a llegar a esta situación cuando llevamos mucho tiempo avisando, y de seguir así para el verano que viene se puede perder cerca del 80% de los cultivos".

"Hace algo más de un año se autorizó el vertido de un hectómetro cúbico en el acuífero y aquí seguimos sin que se haya echado ni una sola gota. Ahora se ha hecho cargo el Ayuntamiento y la Mancomunidad, pero por el momento seguimos esperando que eso pase, aunque somos conscientes de que eso no nos soluciona el problema, si que permite alargar un poco los tiempos", señala Olivares.

Y señala que en la actualidad la mayoría de los pozos están salinizados o secos -con índices superiores a los 2.000 miligramos por litro-, "de hecho la mayoría de la gente ya no está regando porque no saben si es mejor el remedio o la enfermedad. Yo mismo llevo dos semana ya sin regar, cuando lo vea muy agonizante lo regaré un poco, y esperando que suceda un milagro y suceda algo. La esperanza es lo último que se pierde pero casi no nos queda, las soluciones más inmediatas están en manos de la Junta de Andalucía y vemos que desde hace dos años nos ha negado absolutamente todo, no sabemos que hemos hecho para que nos marginen de esta manera".

Lamentan no contar con todo el respaldo institucional y que señalen que se trata de movimientos políticos de algún partido. "La falta de agua es un tema político, pero la situación que está experimentando el campo sexitano y la desesperación de muchas familias que están viendo como se pierden cosechas enteras no entiende de colores. Es una pena que no haya más unión".