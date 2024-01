Una emotiva despedida para Josefa, la vecina de Vélez de Benaudalla que cumplió su sueño de volver a casa desde Mallorca

Una partida con sabor agridulce. Josefa Castilla deseaba volver a casa para partir rodeada de los suyos, de sus vecinas y amigas de juventud, de las calles que la vieron vivir y de la confortabilidad que se respira en Vélez de Benaudalla. Regresó a casa el pasado 11 de diciembre desde Palma de Mallorca gracias al esfuerzo y el trabajo incansable de su hija, Ana Hernández, por cumplir el último deseo de su madre, con la colaboración de la fundación Ambulancia del Deseo. El 29 de diciembre, en la víspera de la llegada de su nieto, Alejandro, de 14 años, que viajaba hasta el municipio costero para pasar fin de año junto a su familia, Josefa falleció.

"La última foto que vio mi madre fue la de mi hijo, que tenía que venir a la mañana siguiente para pasar el fin de año con nosotras. Le dije: mira mamá, mañana viene Alejandro, mira qué guapo está y qué alto; y ella parpadeó como diciendo que sí", explica emocionada su hija, Ana Hernández.

El joven no pudo despedirse en persona de su abuela, pero plasmó en un texto, tipo rap, todas sus emociones para despedirse de Josefa.

"Desde que te fuiste todo ha cambiado, ha pasado tiempo y no lo he superado. Abuela, te amo, pienso en ti tumbado, llorando, añorándote, ojalá haber podido estar a tu lado antes de que esta mierda hubiera pasado, porque no te pude dar el último abrazo, pero te di mi conejo de peluche para que tengas algo de mi al lado.

No me pude despedir de ti porque te iba a visitar el mismo día en el que compraste los billetes para viajar al cielo y jamás volver a vernos, porque solo compraste el de ida, y yo de vuelta en mi cama llorando.

Pensando en todos los momentos que pasé a tu lado, que duro es pensarte y no tenerte, se hace tan extraño el extrañarte, se hace tan extraño el llegar a tu casa y no poder verte, abuela pienso en ti y es porque te fuiste pronto. Hace un año caminabas, después en una cama postrada, quién diría que ahora caminas con la parca y aunque duela yo sé que no te gustaría nada verme así".

Hernández indica que se le "parte el alma" al ver como su hijo expresa el malestar por no haber podido llegar a tiempo para despedirse.

Pasó sus últimos días en casa, recibiendo el amor y el cariño de los suyos, de familiares y amigos y, sobre todo, de su tierra, de su casa. Y aunque son momentos difíciles y de duelo, su familia respira tranquila de saber que descansa en paz en el cementerio de la localidad de la Costa Tropical, arropada por sus propios padres y uno de sus hermanos.

Josefa Castilla tuvo que marcharse, muy a su pesar, de su casa de Vélez de Benaudalla para mudarse con una hija a Palma de Mallorca debido a diferentes dolencias que padecía y que imposibilitaban que viviera sola. Estaba sedada en todo momento con morfina para evitar los dolores y postrada en una cama, padecía arterioesclerosis y una isquemia crónica, en 2022 sufrió necrosis en una de las piernas y en abril del 2023 los médicos a penas le daban unos días, con suerte unas semanas de vida. Su última voluntad era regresar a su Vélez de Benaudalla natal, y ver a San Antonio en la Iglesia del pueblo, algo que consiguió y agradeció infinitamente tras llegar a casa.

Se mudó a Palma de Mallorca muy joven donde conoció a su marido y formó una familia, cuando se jubiló regresó a la casa familiar en el municipio veleño y poco a poco la reformó, hasta que hace tres años, la enfermedad que sufría hizo imposible que siguiera viviendo sola y una de sus hijas decidió que era el momento de que se fuera a vivir con ella. "Esta es su casa, su tierra, tiene aquí a su hermano y sus amigas de toda la vida, también es verdad que la forma de vivir aquí es totalmente distinta a la vida en la ciudad y al estar tan lejos uno no puede venir tanto como quisiera, algo que le ha hecho añorar mucho más el pueblo", explicó su hija a la llegada.

Los médicos le remarcaron en varias ocasiones que no era posible que se la llevarán de vuelta hasta Vélez de Benaudalla por todo lo que conllevaba el viaje y el complicado estado de salud de la veleña, "he puesto todo el empeño por cumplir su sueño, mi madre ha tenido muchísima fortaleza por resistir, cuando alguien dice que no es posible y uno piensa que sí, se hace lo imposible para conseguirlo".