El Gobierno deja a Granada fuera del estudio del tren de la Costa del Sol

Granada/El tren de la Costa del Sol no llegará a Granada. El Ministerio de Transportes ha sacado a licitación el estudio de viabilidad de la infraestructura que se extenderá desde Algeciras hasta Nerja, justo en el borde de la provincia de Granada. Es decir, a poco más de quince kilómetros en línea recta de Almuñécar y a ocho del límite provincial. El tren nunca estuvo tan cerca de la Costa Tropical, sin embargo, se queda fuera del análisis del Gobierno después de que hace menos de dos semanas, el empresariado motrileño, de voz del presidente de la Cámara de Comercio de Motril Julio Rodríguez, pidiera al Ministerio incluir al litoral granadino en el estudio. De nuevo, la Costa se queda sin tren después de que Europa no tuviera en cuenta incluir la conexión del puerto con Granada capital en la Red Transeuropea de Transportes.

El propio Rodríguez ha reaccionado a este anuncio, que aunque "está así desde hace meses, se debería haber contemplado que estuviera también la Costa Tropical. Y si no es así, es más de lo mismo: que siempre se cuenta con otros y con nosotros no". El presidente de la Cámara motrileña ha explicado que "no es la primera vez que nos acordamos del tema" ya que "hace meses, cuando salió la primera noticia de una reunión de alcaldes de la costa incluyendo a los de la parte oriental, Vélez-Málaga y Nerja, desde la Cámara estuvimos haciendo gestiones para que se incorporaran los alcaldes de nuestra provincia, y no pudo ser porque ya estaba en marcha", lamenta. Aun así, Julio Rodríguez recuerda que "había quedado" con la Consejería de Fomento en "incorporar a nuestros municipios en futuras reuniones", algo que no ha sucedido.

El gran problema de esta licitación es que la Costa tendría ahora que luchar en solitario por ser objeto de un estudio de viabilidad para formar parte de este eje ferroviario litoral. Una vez iniciado el concurso público, incluir a la comarca granadina implicaría detener el proceso y modificar los pliegos, tanto de prescripciones técnicas como administrativas, lo cual llevaría a una nueva licitación y un nuevo retraso que sería mal visto en la provincia de Málaga, y más una vez arrancado el compromiso al Gobierno. "Tendría que haber una nueva licitación", admite Rodríguez.

El presidente de la Cámara de Comercio de Motril ha recordado también que desde el mes de abril tienen pedida una reunión con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. "Cada lunes llamamos a ver si hemos sido agraciados con una cita pero aún no lo hemos conseguido", ha ironizado Julio Rodríguez, que señala a que "todo el PSOE de la provincia sabe de nuestro interés en la reunión, pero nadie hace nada".

Esquema del estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol

Primera vez hacia Nerja

El anuncio llega después de que en noviembre, el ministro Óscar Puente anunciase en sede parlamentaria que se iba a hacer el estudio de viabilidad y que iban a "hacer el tren" de la Costa del Sol, aunque meses antes lo descartara. En Málaga, la mesa de trabajo creada para impulsar la infraestructura no ha dejado de buscar la manera de que el Gobierno aceptara sus peticiones. Ahora se hacen, en parte, realidad. Granada ha llegado, de nuevo, tarde para sumarse a una reivindicación que tiene como objetivo principal mejorar el tráfico de pasajeros y la movilidad en el litoral andaluz mediterráneo, con la creación de servicios de "altas prestaciones" y de Cercanías, y no de mercancías. Lo hace una vez el Gobierno ha alcanzado este compromiso con las instituciones malagueñas.

El presupuesto de licitación alcanza los 1,2 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses. El contrato permitirá analizar soluciones de gran calado para mejorar la movilidad y la conectividad ferroviaria entre los municipios de la zona con el refuerzo de la línea C1 de Cercanías Málaga-Fuengirola y su posible ampliación o extensión hacia el oeste, hasta Algeciras (Cádiz), y hacia el este, hasta Nerja (Málaga). El estudio de viabilidad se estructura en cinco tramos: uno hacia la Costa del Sol oriental, entre Málaga y Nerja, y cuatro hacia la Costa del Sol occidental: Málaga-Fuengirola (ya existente), Fuengirola-Marbella, Marbella-Estepona y Estepona-Algeciras.

Será la primera vez que el Gobierno estudie en profundidad la posibilidad de construir una línea ferroviaria entre Málaga capital y Nerja. En el caso de las conexiones hacia la Costa del Sol occidental, el estudio tomará como base análisis realizados por el entonces Ministerio de Fomento en los años 2007, 2008, 2009, 2014 y 2018. Del tramo Málaga-Nerja tan solo existe, de forma actualizada y reciente, un estudio entre Málaga, en concreto la zona de El Palo, y Rincón de la Victoria, municipio colindante a la capital malacitana, elaborado por la Junta de Andalucía.

Las razones del estudio

Según explica el Ministerio de Transportes, la línea de Cercanías C1 de Málaga cuenta con una "demanda importante", al conectar la capital malagueña con el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, cuarto del país por tráfico de pasajeros, y con ciudades medianas situadas en la costa del Sol occidental como Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola. Es una línea ferroviaria convencional, electrificada y dotada de vía doble en parte de su trazado, en la que se han venido acometiendo mejoras e inversiones en las últimas décadas, "pero que todavía presenta ciertas limitaciones y no cubre de forma satisfactoria las necesidades de movilidad de la población, por lo que es necesario estudiar opciones para mejorar el servicio, como reforzar la infraestructura existente o construir un nuevo corredor".

Además, el Gobierno dice apostar "por llevar los beneficios del transporte ferroviario al resto de la ciudadanía que vive en la Costa del Sol, pues en la actualidad la línea no da servicio a municipios densamente poblados al oeste de Fuengirola como podrían ser Estepona o Marbella, y tampoco llega a la Costa del Sol oriental", que cuenta con municipios tan importantes como Vélez-Málaga, Torrox y la que sería la cabecera más cercana a la Costa Tropical, Nerja.

"El estudio de viabilidad contendrá un estudio de demanda basado en un modelo construido específicamente para esta actuación y un estudio de rentabilidad financiera y socioeconómica. Las cifras de la rentabilidad socioeconómica servirán para ayuda a la toma de decisiones sobre la conveniencia de la actuación (o de parte de ella). A través de estas actuaciones, se ofrecerán alternativas de movilidad al vehículo privado, se garantizará la movilidad de personas con discapacidad, se impulsará la cohesión territorial y social y se facilitará la integración de las políticas de desarrollo urbano y movilidad", explica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.