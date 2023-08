La historia de una huelga de hambre y una concentración improvisada para pedir justicia para Luis Rubiales

El barrio de Capuchinos de Motril ha vivido durante toda la jornada de este lunes un bullicio y un vaivén de gente impropio de finales de agosto. A primera hora de la mañana la madre de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, suspendido este sábado por la FIFA tras la polémica del beso en la boca a la jugadora de fútbol, Jenni Hermoso, entraba a la Iglesia de la Divina Pastora para rezar y pedir por su hijo, y no ha vuelto a salir, al tomar la determinación de iniciar una huelga de hambre, con carácter indefinido, para pedir justicia para su hijo y rogar que se encuentre una solución a la "cacería inhumana y sangrienta que están haciendo".

Ángeles Béjar, la madre de Rubiales, se ha declarado en huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a la "cacería" que se está realizando con su hijo que "no se merece". Lo hace acompañada de una de sus cuñadas. Y no piensan cejar en su empeño "hasta que se haga justicia con su hijo".

Apesadumbrada ha pedido a Hermoso que "diga la verdad" y "mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos". Por otro lado, incide en que "no existe abuso sexual al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado en las imágenes" y se pregunta que "por qué se están ensañando con él", a la vez que incide en que su hijo "es incapaz de hacerle daño a nadie". Y pide comprensión ya que es una situación que "le puede ocurrir a cualquier persona".

A primera hora de la mañana, una Ángeles nerviosa se asomaba a la puerta de la parroquia para hablar con una sobrina y desde ese momento no se ha vuelto a saber nada más de ella. Las puertas de la Iglesia se han cerrado a cal y canto y varios familiares se han acercado a lo largo del día para darle ánimos y ver el estado en el que se encontraban. De hecho, varios de ellos, acompañados por un médico le han llevado agua y medicinas que habitualmente toma por las dolencias que sufre.

Vanessa Ruiz, prima de Rubiales, ha pedido que se termine con el "acoso y derribo" que está sufriendo su primo y su familia, ya que asegura que su tía ha tenido que abandonar su casa cuando todo esto ocurrió por no sentirse segura. "Hay gente en la puerta de su casa desde entonces, no hay derecho". Ha explicado que su tía es "una persona muy religiosa que se ha puesto en huelga de hambre y no quiere salir de la iglesia" y que la familia "está sufriendo mucho por él, no nos parece justo lo que está pasando, se le ha juzgado antes de tiempo", e incide en que en España existe la presunción de inocencia, algo que no se ha hecho con su primo.

Al hilo, ha incidido en que Ángeles no se encuentra bien, "es una persona mayor, con problemas de salud y está sufriendo muchísimo, como madre está mal, todo el día llorando, sin comer ni dormir". En defensa del presidente de la RFEF señala que "es una bellísima persona, con muy buen corazón y muy noble, quien lo conoce lo sabe. Nos parece muy injusto lo que están haciendo con él". Ha señalado que "hay vídeos y pruebas suficientes, queremos queremos que Jenni diga la verdad" y se pregunta por qué ha cambiado tres veces su versión. Incide en que la familia "está sufriendo muchísimo, nos hemos tenido que ir de nuestras casas, nos están acosando y no es justo", por lo que pide que "se haga justicia" y que la jugadora "cuente lo que pasó".

Por otro lado, Demelza Béjar, también prima de Rubiales, ha considerado que es "vergonzoso el linchamiento que se le está dando a una persona honesta y legal", y mantiene que "cuando una mujer se siente agredida, actúa de otras maneras", y ha lamentado que casos de mujeres "maltratadas, que las matan" no se "están dando" mientras se habla de "lo que ha hecho Luis Rubiales".

"Cometió un error" en medio de un ambiente de "euforia", ha reconocido Béjar, quien ha preguntado en voz alta "quién no se equivoca", añadiendo que Rubiales "jamás en la vida haría ninguna agresión ante ninguna mujer, ni ante nadie" estando todos en su familia "educados desde chicos con valores y principios".

Por otra parte, ha añadido que en la imagen del beso "se ve que le dice un piquito" y "él espera como una contestación" que no se puede ver al estar Hermoso de espaldas, si bien, ha opinado, "cuando hay una agresión, desde un primer momento se nota en las caras".

Sin dar datos sobre su localización estos días de descanso, ha explicado que Rubiales está "sufriendo porque no quiere que haga eso su madre", en referencia a la huelga de hambre, y ha incidido en el "linchamiento" que dice que sufren por parte de "las feministas", la "tele", la "prensa", y los "políticos", considerando que es "de vergüenza" que estén "aprovechando para apalearlo".

A media tarde, varias asociaciones vecinales han convocado a través de redes sociales una concentración en la puerta de la iglesia para mostrar su apoyo al mismo y a su familia. A través de un mensaje difundido por diferentes grupos de redes sociales han pedido respeto a aquellas personas que no piensen lo mismo y no apoyen al motrileño y que entiendan a sus familiares que "están sufriendo por el linchamiento mediático y político".

La concentración improvisada ha sido secundada por algo más de un centenar de personas que no han dudado en manifestar su desacuerdo con el "trato discriminatorio" que está recibiendo Rubiales, a la vez que han remarcado "lo rápido que se le olvida a todo el mundo todo lo que ha hecho por el fútbol femenino".

Durante el acto se han podido ver pancartas con las frases "Todos somos Rubiales"; "Jenni por qué no dices la verdad"; "¡Stop cacería!" y ¡Basta ya!". Y varios familiares han agradecido el apoyo que están recibiendo, aunque lamentan las acusaciones que se están vertiendo con Rubiales.

Una huelga de hambre y un encierro que al cierre de esta edición se mantiene con la esperanza de encontrar una rápida solución.